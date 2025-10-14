El palito de Lucas Pratto a Marcelo Gallardo por su salida de River: “Yo como persona no lo permitiría”

A mediados de 2021, luego de sufrir una fractura del pie, Lucas Pratto regresó a River tras su préstamo en Feyenoord de Países Bajos. En aquella oportunidad, no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, por lo que rescindió su contrato y se marchó en libertad de acción.

En diálogo con ‘Clank!’, el delantero que ahora se desempeña en Sarmiento de Junín, habló sobre cómo se dio su salida del Millonario tras temporadas y media. Allí, le tiró un palito tanto al entrenador como a la dirigencia del club por cómo se manejaron en la situación.

“River tenía una deuda muy grande conmigo y les dije ‘o me pagas la deuda o me considero jugador libre. No me voy a meter en ninguna dirigencia, ni en la personalidad de cada uno, pero yo como persona no permitiría siendo entrenador que por más que un jugador no sea tenido en cuenta, se entrene solo con un profe”, inició el ‘Oso’.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “A mí me dieron a entender que mi recuperación la tenía que hacer solo con un doctor de Reserva y un profe de Reserva, y les dije que no. Después llegó Vélez y mi última parte de la recuperación la hice con Vélez”.

Y cerró: “No sé por dónde pasó la decisión. Que yo me imagine una cosa no quiere decir que sea la verdad. Creo que debe haber sido una decisión en conjunto, creo que a nadie le servía que yo esté en el plantel. Ni dirigentes ni cuerpo técnico. Después de lo que habíamos conseguido, de lo que yo representaba para esa etapa del club, entonces deben haber decidido ‘empujémoslo a tomar decisiones o a que él se quede’, como se han quedado chicos apartados ahora, que yo no lo iba a hacer”.

Los números de Lucas Pratto en su paso por River

Durante las tres temporadas y media que estuvo en el club de Núñez, el delantero disputó un total de 109 partidos, en los que convirtió 26 goles y aportó 19 asistencias. Además, se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa 2019 y Copa Argentina 2019.

