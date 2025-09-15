Es tendencia:
Luis Belli, candidato a presidente de River: “Fue un error hacerle una estatua a Gallardo”

Desde mayo de 2023, en la puerta del Estadio Monumental se puede observar una estatua del Muñeco de más de siete metros de altura.

Por Lautaro Toschi

El 2025 es un año muy movido en la vida institucional de River ya que habrá elecciones presidenciales. Jorge Brito dejará su carga a fines de este año y en noviembre, los socios determinarán quién se sentará en el sillón presidencial por los próximos cuatro años. Luis Belli Príncipe -que tiene el apoyo de Antonio Caselli- es uno de los candidatos a ser el máximo mandatario del Millonario y en las últimas horas se refirió a la estatua de Marcelo Gallardo, la cual fue un proyecto de Carlos Trillo, otro de los aspirantes a la presiencia.

Luis Belli Príncipe es candidato a presidente de River y en diálogo con Pelusa al aire dijo: “Cometimos el error, yo lo dije hace tres años y en ese momento me miraban raro. Cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo. No porque no se la merezca, primero se duda que no sea mufa, por empezar, pero fundamentalmente porque vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta, ¿cómo hacés?”.

Además, agregó: “Las estatuas las tenés que hacer después que fallece o que se retira. Yo en ese momento dije, en dos o tres años puede llegar a volver Gallardo, va a entrar al estacionamiento de River y cuando entre al estacionamiento va a ver su estatua y cómo le decís que no le traes un jugador o que no le firmán nueve palos. Trillo la hizo porque no es oposición, si yo quiero poner un sticker en River me hacen un despelote bárbaro, mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo y si me deja el oficialismo es porque no soy oposición”.

¿Cuándo son las elecciones en River y quiénes son los candidatos a la presidencia?

River elegirá nuevas autoridades el próximo sábado 1 de noviembre, las mismas se llevarán a cabo en el club y se espera una alta participación. Jorge Brito no puede ser reelecto, por lo que eligió a Stefano Di Carlo para que sea el candidato presidencial del oficialismo. Por la oposición hay cuatro listas: la de Carlos Trillo, la de Luis Belli, la de Pablo Lunati y la de Daniel Kiper.

