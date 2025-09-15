El 2025 es un año muy movido en la vida institucional de River ya que habrá elecciones presidenciales. Jorge Brito dejará su carga a fines de este año y en noviembre, los socios determinarán quién se sentará en el sillón presidencial por los próximos cuatro años. Luis Belli Príncipe -que tiene el apoyo de Antonio Caselli- es uno de los candidatos a ser el máximo mandatario del Millonario y en las últimas horas se refirió a la estatua de Marcelo Gallardo, la cual fue un proyecto de Carlos Trillo, otro de los aspirantes a la presiencia.

Luis Belli Príncipe es candidato a presidente de River y en diálogo con Pelusa al aire dijo: “Cometimos el error, yo lo dije hace tres años y en ese momento me miraban raro. Cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo. No porque no se la merezca, primero se duda que no sea mufa, por empezar, pero fundamentalmente porque vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta, ¿cómo hacés?”.

Además, agregó: “Las estatuas las tenés que hacer después que fallece o que se retira. Yo en ese momento dije, en dos o tres años puede llegar a volver Gallardo, va a entrar al estacionamiento de River y cuando entre al estacionamiento va a ver su estatua y cómo le decís que no le traes un jugador o que no le firmán nueve palos. Trillo la hizo porque no es oposición, si yo quiero poner un sticker en River me hacen un despelote bárbaro, mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo y si me deja el oficialismo es porque no soy oposición”.

Luis Belli Príncipe. (Foto: @lbelliprincipe).

¿Cuándo son las elecciones en River y quiénes son los candidatos a la presidencia?

River elegirá nuevas autoridades el próximo sábado 1 de noviembre, las mismas se llevarán a cabo en el club y se espera una alta participación. Jorge Brito no puede ser reelecto, por lo que eligió a Stefano Di Carlo para que sea el candidato presidencial del oficialismo. Por la oposición hay cuatro listas: la de Carlos Trillo, la de Luis Belli, la de Pablo Lunati y la de Daniel Kiper.

