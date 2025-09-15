Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El premio millonario que le dará la Conmebol a River si supera a Palmeiras y pasa a la semifinal de la Copa Libertadores

El Millonario no solo quiere avanzar de ronda en el certamen, sino que también busca que el premio económico aumente.

Publicado por

Por marco d'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo, entrenador de River.

Tras la victoria ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por el Torneo Clausura, River ya dio vuelta la página y se encuentra planificando el partido de ida contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, que se disputará en el Estadio Más Monumental.

Esta llave es de vital importancia para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, ya que en caso de ganar no solo le permitirá avanzar a las semifinales y ubicarse en una buena posición en el ranking de Conmebol pensando en el Mundial de Clubes 2029, sino que también por el premio económico.

Es que, tras cosechar U$S5.240.000 producto de jugar tres partidos como local en fase de grupos (un millón por cada uno), más a los U$S990.000 por las tres victorias en esta instancia y U$S1.250.000 por avanzar a los octavos de final, el Millonario quiere seguir ampliando este monto. 

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final, el elenco de Núñez recibió U$S1.700.000 y esta cifra puede incrementarse en caso de eliminar a Palmeiras, debido a que por clasificar a las semifinales del certamen, Conmebol le dará U$S2.300.000 como premio. En total, ya lleva embolsados U$S6.940.000.

Cuánto dinero puede seguir recaudando River en la Libertadores

Tal como se mencionó anteriormente, en caso de eliminar a Palmeiras y avanzar a semifinales, River cobrará U$S2.300.000. Además, si avanza de ronda y llega a la final, se asegurará 7 millones de dólares siendo subcampeón, pero si sale campeón embolsará 24 millones de la misma moneda. En total, habrá cobrado un total de U$S33.240.000 sumando los premios de todas las fases.

La llave entre River y Palmeiras por Copa Libertadores

Esta serie comenzará el próximo miércoles 17 de septiembre, cuando en el Más Monumental River reciba a Palmeiras, mientras que la revancha será una semana después en el Allianz Parque de San Pablo. Ambos partidos serán a las 21.30 horas de Argentina. 

Publicidad

Cabe destacar que para el encuentro de ida el Millonario tendrá una baja sensible debido a que Giuliano Galoppo no podrá estar presente, ya que fue expulsado por doble tarjeta amarilla en la clasificación ante Libertad de Paraguay.

River anunció la venta de entradas para la vuelta ante Palmeiras por la Libertadores: cuándo y cómo comprar

ver también

River anunció la venta de entradas para la vuelta ante Palmeiras por la Libertadores: cuándo y cómo comprar

Gallardo se refirió a la línea de 3 de River y no descartó ponerla contra Palmeiras por la Copa Libertadores

ver también

Gallardo se refirió a la línea de 3 de River y no descartó ponerla contra Palmeiras por la Copa Libertadores

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Di María explicó por qué se siente “en falta” con Miguel Russo: “Él me entendió”
Fútbol Argentino

Di María explicó por qué se siente “en falta” con Miguel Russo: “Él me entendió”

Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses
River Plate

Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses

Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs
Lionel Messi

Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs

Los elogios de Ariel Holan, técnico de Central, para Boca tras del empate en Rosario
Boca Juniors

Los elogios de Ariel Holan, técnico de Central, para Boca tras del empate en Rosario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo