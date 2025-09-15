El premio millonario que le dará la Conmebol a River si supera a Palmeiras y pasa a la semifinal de la Copa Libertadores

Tras la victoria ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por el Torneo Clausura, River ya dio vuelta la página y se encuentra planificando el partido de ida contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, que se disputará en el Estadio Más Monumental.

Esta llave es de vital importancia para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, ya que en caso de ganar no solo le permitirá avanzar a las semifinales y ubicarse en una buena posición en el ranking de Conmebol pensando en el Mundial de Clubes 2029, sino que también por el premio económico.

Es que, tras cosechar U$S5.240.000 producto de jugar tres partidos como local en fase de grupos (un millón por cada uno), más a los U$S990.000 por las tres victorias en esta instancia y U$S1.250.000 por avanzar a los octavos de final, el Millonario quiere seguir ampliando este monto.

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final, el elenco de Núñez recibió U$S1.700.000 y esta cifra puede incrementarse en caso de eliminar a Palmeiras, debido a que por clasificar a las semifinales del certamen, Conmebol le dará U$S2.300.000 como premio. En total, ya lleva embolsados U$S6.940.000.

Cuánto dinero puede seguir recaudando River en la Libertadores

Tal como se mencionó anteriormente, en caso de eliminar a Palmeiras y avanzar a semifinales, River cobrará U$S2.300.000. Además, si avanza de ronda y llega a la final, se asegurará 7 millones de dólares siendo subcampeón, pero si sale campeón embolsará 24 millones de la misma moneda. En total, habrá cobrado un total de U$S33.240.000 sumando los premios de todas las fases.

La llave entre River y Palmeiras por Copa Libertadores

Esta serie comenzará el próximo miércoles 17 de septiembre, cuando en el Más Monumental River reciba a Palmeiras, mientras que la revancha será una semana después en el Allianz Parque de San Pablo. Ambos partidos serán a las 21.30 horas de Argentina.

Cabe destacar que para el encuentro de ida el Millonario tendrá una baja sensible debido a que Giuliano Galoppo no podrá estar presente, ya que fue expulsado por doble tarjeta amarilla en la clasificación ante Libertad de Paraguay.

