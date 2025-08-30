Elecciones presidenciales en River: se confirmaron las cinco listas que competirán

River atraviesa un 2025 movido desde lo deportivo, pero también en el plano institucional. Es un año de recambio de autoridades y, en un club con una masa societaria imponente y que tiene muchos intereses más allá del fútbol, no pasa para nada desapercibido que haya elecciones. Las mismas serán el próximo sábado 1 de noviembre, se realizarán en el Monumental y son cinco las listas que se presentaron.

Si bien en un momento se pensó que la oposición iba a unir fuerzas y que serían solamente dos las listas, finalmente no hubo acuerdos entre quienes aspiran a sacar al oficialismo del poder y en definitiva hay cuatro candidatos opositores y uno solo en búsqueda de la continuidad de las gestiones de Rodolfo D´Onofrio y Jorge Brito. Un detalle a tener en cuenta es que el actual presidente no se presentó ya que se modificó el estatuto y no se permite más la reelección, que anteriormente se podía en una sola oportunidad.

El oficialismo, sin dudas

Desde hacía semanas se sabía que Stefano Di Carlo -actual Secretario General del club- iba a ser el candidato a presidente del oficialismo. Ya había recibido el visto bueno de Jorge Brito, quien lo había anunciado públicamente, más tarde llegó el apoyo de Rodolfo D´Onofrio y el pasado viernes ya se entregó la lista definitiva, que lo tiene a Di Carlo como candidato a presidente, a Andrés Ballota como vicepresidente primero, a Ignacio Villarroel como vicepresidente segundo y a Mariano Taratuty como vicepresidente tercero. Entre los vocales, Clara D´Onofrio -hija de Rodolfo- va primera en la lista.

Stefano Di Carlo firmó su candidatura presidencial. (Foto: @stefanodicarlo).

La oposición no logró la unidad y presenta cuatro listas separadas

Las negociaciones entre el arco opositor existieron, pero finalmente no hubo acuerdo para ir todos juntos. Por el lado de “River Somos Todos”, el candidato a presidente será Carlos Trillo, como vicepresidente primero va Osvaldo Tibaudin Aguer, como vice segunda va Andrea Sabatino y como tercero va Víctor Zanoli, esta lista cuenta con el apoyo de Matías Barreiro, quien tenía intenciones de ser candidato presidencial, pero finalmente va como tercer vocal.

ver también Hizo la estatua de Gallardo y ahora quiere ser presidente de River: “Falta que entres al club y te cobren por ir al baño”

Por el lado de “River Primero”, la fórmula la encabeza Luis Belli y está acompañado por Hernán Riso, Noelia Florentín y Sebastián Gasibe como vicepresidentes. Antonio Caselli es el primer vocal en esta lista. Quien también va a jugar en estas elecciones es Pablo Lunati, que irá como candidato a presidente y tendrá a Santiago Roca, Claudio Baumgarten y Bianca Lauría como vicepresidentes. La lista restante es la de Daniel Kiper, un histórico candidato, que en esta oportunidad irá con Claudio Piñeiro, Lucila Lancioni y Erika Bedners como vicepresidentes.

Publicidad

Publicidad

Las listas de candidatos para las elecciones en River

“Filosofía River”

Presidente Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1 Andres Ballotta

Vicepresidente 2 Ignacio Villaroel

Vicepresidente 3 Mariano Taratuty

“River Somos Todos”

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1: Osvaldo Tibaudin Aguer

Vicepresidente 2: Andrea Sabatino

Vicepresidente 3: Víctor Daniel Zanoni

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“River Primero”

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1: Hernán Riso

Vicepresidente 2: Noelia Florentín

Vicepresidente 3: Sebastián Gasibe

“Por y para el Socio Lunati 2025”

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1: Santiago Roca

Vicepresidente 2: Claudio Baumgarten

Vicepresidente 3: Bianca Lauría

“River Campeón Deportivo y Social”

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1: Claudio Piñeiro

Vicepresidente 2: Lucila Lancioni

Vicepresidente 3: Erika Bedners

Publicidad

Publicidad

ver también Lautaro Rivero, de los elogios de Gallardo a ¿ganarse la titularidad en River en lugar de Martínez Quarta?