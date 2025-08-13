Hizo la estatua de Gallardo y ahora quiere ser presidente de River: “Falta que entres al club y te cobren por ir al baño”

River tendrá elecciones presidenciales el próximo sábado 1 de noviembre. Desde las 10 hasta las 20 horas, los socios mayores de 16 años con más de tres años de antigüedad -al 31 de agosto de 2025- tendrán la chance de votar. El oficialismo ya confirmó que el candidato a presidente será Stefano Di Carlo -actual Secretario General- mientras que la fórmula la completan Ignacio Villarroel, Andrés Ballotta y Mariano Taratuty. Por el lado de la oposición, la figura más fuerte es la de Carlos Trillo, quien en las elecciones de 2021 fue segundo, detrás de Jorge Brito.

Carlos Trillo es un cirujano plástico que se dio a conocer en el mundo River de manera masiva cuando hizo la estatua de Ángel Laburna, la cual está en la puerta del Museo River. Años más tarde decidió competir como candidato a presidente y quedó segundo en las elecciones de 2021. También fue quien hizo la estatua de Marcelo Gallardo. Ahora volverá a competir en las elecciones y en diálogo exclusivo con BOLAVIP, contó cuáles son sus propuestas, qué no le gusta de este oficialismo, qué hizo bien y qué hizo mal Jorge Brito y también se refirió a Stefano Di Carlo, quien será rival en los próximos comicios.

-¿Para qué estás de cara a estas elecciones?

-Para ganar las elecciones. Tengo el Frente River Somos Todos, gente honesta, capaz, que no necesita decirlo que lo quiere. Estamos para aportar si no tenemos la suerte de ganar las elecciones, queremos poner nuestro granito de arena, esa es nuestra aspiración, siempre pegando arriba del cinturón, jamás nos meteríamos con chicanas ni cosas personales. En el club, un político tiene que aspirar que el socio común pueda estar mucho mejor. Vamos a apoyar a los deportes y lo voy a hacer desde adentro. No me va a cambiar la vida si pierdo otra elección, yo soy cirujano plástico. Sigo a River en todos lados y disfruto el camino, me gusta la campaña, visitar las filiales y soy el único que en su sitio oficial ya subió propuestas, le digo al socio de River que entre a www.carlostrilloriverplate.com y van a conocer mi plataforma. Quiero un club con los socios adentro o si es un club excluyente como propone el oficialismo, arancelan todas las actividades, falta que entres a River y te cobren por ir al baño. No hay un deporte en el club donde los que lo practican estén contentos.

-¿Tenés pensado conformar alguna alianza opositora?

-La mayor alianza que quiero, deseo y necesito es juntar a los socios, yo quiero en la fórmula mía un vitalicio, una mujer y un empresario.

Carlos Trillo, presente en el Mundial de Clubes 2025 para alentar a River. (Foto: @DrCarlosTrillo).

-¿Dialogaste con algunos de los otros posibles candidatos opositores?

-Sí, dialogué con Antonio Caselli, Luis Belli y Matías Barreiro. También gente mía se juntó con Pablo Lunati, pero me encantaría saber qué es lo que piensa, cómo ve el club porque nunca tuve la oportunidad de charlar con él. Hace unos días lo vi en el club y nos saludamos, pero quiero charlar antes del cierre de listas que es el 29 de agosto.

-¿Cuál es tu mirada de Stefano Di Carlo?

-Es una persona muy joven que está doce años en la gestión y la visión que tiene es cada vez más con los socios afuera. Me sorprende de él que no piense más en el socio, puede ser un buen gestor, una persona que conozca profundamente cómo se manejan las cosas dentro del club, pero demostró que no tiene sensibilidad para el verdadero dueño del club que es el socio.

-¿Qué es lo primero que harías si sos elegido presidente de River?

-Lo primero que haría sería abrazar a mi familia y amigos, después llamar a mis rivales para que trabajemos todos juntos para sacar adelante a este River. En lo que respecta a la gestión, lo primero que haría sería una auditoria para ver cómo recibo el club. Se escuchan muchas versiones, si bien el club no está mal económicamente, se sabe que financieramente tiene algunas falencias. De hecho, han triplicado la masa salarial que tiene River, con sueldos en dólares, mientras que acá se gana en pesos. Tengo que ver en qué condiciones me entregan el club para ver cómo pagar los sueldos y aguinaldos de diciembre.

Carlos Trillo viajó a Asunción vía terrestre para alentar a River en la Liberadores ante Libertad (Foto: @DrCarlosTrillo).

-Decime una buena y una mala de Jorge Brito

La buena es el nuevo predio de Cantilo, es toda de él. La mala fue darla la espalda a los socios durante cuatro años y que futbolísticamente fue un fracaso, solamente ganó un campeonato, porque ellos le dijeron a José María Aguilar que ganó un solo campeonato y ellos ganaron lo mismo.