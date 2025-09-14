Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Martínez Quarta le pidió disculpas a los jugadores de River tras ser expulsado ante Estudiantes: “Seguir mejorando”

El defensor central vio la roja en el primer tiempo y en sus redes sociales destacó a sus compañeros por la victoria en La Plata.

Por Marco D'arcangelo

Lucas Martínez Quarta fue expulsado ante Estudiantes.
© GettyLucas Martínez Quarta fue expulsado ante Estudiantes.

En la victoria de River ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por la octava fecha del Torneo Clausura, el Millonario jugó más de 60 minutos con un hombre menos, debido a que en el primer tiempo el defensor central Lucas Martínez Quarta fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.

Después de esta expulsión, en su cuenta de Instagram el futbolista publicó un posteo con fotos del encuentro y allí le dejó un mensaje a sus compañeros. En el mismo, primero les pidió disculpas por dejarlos con uno menos, y luego los felicitó por el trabajo que hicieron en el campo de juego. 

“Disculparme y felicitar a mis compañeros. Gran esfuerzo de todos para aguantar un partido difícil contra un gran rival y llevarnos los 3 puntos. Levantar cabeza, y seguir mejorando. Es el camino, se viene lo lindo”, fueron las palabras del defensor central de 29 años en sus redes sociales.

A pesar de tener los comentarios limitados, algunos hinchas le dieron su apoyo a pesar de esta expulsión, y lo mismo hizo Marcos Acuña, quien fue titular y completó los 90 minutos en la victoria de River. “Vamos chino”, junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza, fue la respuesta del lateral.

Esta es la segunda expulsión del ‘Chino’ desde su regreso al club a principios de año. La anterior, fue contra Inter de Milán, cuando el Millonario cayó 2 a 0 en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes y quedó eliminado al terminar en la tercera posición. 

Martínez Quarta se perderá el partido contra Atlético Tucumán

Debido a esta expulsión que fue doble amarilla, el defensor central recibirá una fecha de suspensión, por lo que no podrá viajar a Tucumán para enfrentar a Atlético el próximo sábado 20 a las 21.15. En el medio, River jugará la llave de Libertadores contra Palmeiras y el futbolista sería titular en ambos encuentros. 

Publicidad
Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”

ver también

Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”

No se vio en TV: así reaccionó Marcelo Gallardo a la expulsión a Martínez Quarta en River vs. Estudiantes

ver también

No se vio en TV: así reaccionó Marcelo Gallardo a la expulsión a Martínez Quarta en River vs. Estudiantes

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mascherano defendió a Messi tras el penal que le atajaron vs. Charlotte
Lionel Messi

Mascherano defendió a Messi tras el penal que le atajaron vs. Charlotte

Julián preocupa al Atlético de Madrid antes del debut en Champions vs. Liverpool
Fútbol europeo

Julián preocupa al Atlético de Madrid antes del debut en Champions vs. Liverpool

La reacción de Nicolás González tras su primer gol en el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

La reacción de Nicolás González tras su primer gol en el Atlético de Madrid

Partidos de fútbol hoy, domingo 14 de septiembre de 2025
Fútbol Internacional

Partidos de fútbol hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo