Martínez Quarta le pidió disculpas a los jugadores de River tras ser expulsado ante Estudiantes: “Seguir mejorando”

En la victoria de River ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por la octava fecha del Torneo Clausura, el Millonario jugó más de 60 minutos con un hombre menos, debido a que en el primer tiempo el defensor central Lucas Martínez Quarta fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.

Después de esta expulsión, en su cuenta de Instagram el futbolista publicó un posteo con fotos del encuentro y allí le dejó un mensaje a sus compañeros. En el mismo, primero les pidió disculpas por dejarlos con uno menos, y luego los felicitó por el trabajo que hicieron en el campo de juego.

“Disculparme y felicitar a mis compañeros. Gran esfuerzo de todos para aguantar un partido difícil contra un gran rival y llevarnos los 3 puntos. Levantar cabeza, y seguir mejorando. Es el camino, se viene lo lindo”, fueron las palabras del defensor central de 29 años en sus redes sociales.

A pesar de tener los comentarios limitados, algunos hinchas le dieron su apoyo a pesar de esta expulsión, y lo mismo hizo Marcos Acuña, quien fue titular y completó los 90 minutos en la victoria de River. “Vamos chino”, junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza, fue la respuesta del lateral.

Esta es la segunda expulsión del ‘Chino’ desde su regreso al club a principios de año. La anterior, fue contra Inter de Milán, cuando el Millonario cayó 2 a 0 en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes y quedó eliminado al terminar en la tercera posición.

Martínez Quarta se perderá el partido contra Atlético Tucumán

Debido a esta expulsión que fue doble amarilla, el defensor central recibirá una fecha de suspensión, por lo que no podrá viajar a Tucumán para enfrentar a Atlético el próximo sábado 20 a las 21.15. En el medio, River jugará la llave de Libertadores contra Palmeiras y el futbolista sería titular en ambos encuentros.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”