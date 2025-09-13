Estudiantes de La Plata vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Nicolás Ramírez arbitró en 11 ocasiones a Estudiantes, siendo que el conjunto platense obtuvo 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. La última vez que impartió justicia fue el 17 de agosto pasado ante Banfield, que ganó por 3-2 en el Estadio Florencio Sola.

River fue arbitrado por Nicolás Ramírez en 12 oportunidades: obtuvo 4 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. La última vez que impartió justicia frente a los de Marcelo Gallardo fue ante San Lorenzo, el 28 de julio de este año, y el cotejo terminó igualado sin goles.

A pesar del duelo entre ambos en La Plata, tanto el Millonario como el Pincha se encuentran en la antesala de sus respectivos cruces internacionales por la Copa Libertadores. River se medirá con Palmeiras este miércoles en el Monumental y Estudiantes visitará a Flamengo en el Maracaná, dos llaves en las que ya tienen clavada la mirada.

Este sábado, se enfrentan Estudiantes de La Plata y River por la fecha 8 del Torneo Clausura en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Fernando Echenique.

Después de lo que fue el parate por la fecha FIFA y en la antesala a lo que serán los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el Pincha tendrá que medirse ante Flamengo y el Millonario hará lo propio contra Palmeiras, en este cotejo interzonal se pondrá en juego la pelea por la clasificación a los Playoffs.

Los comandados por Eduardo Domínguez, que en la última jornada cayeron contra Central Córdoba, buscarán treparse a la cima de la Zona A, mientras que los de Marcelo Gallardo derrotaron a San Martín de San Juan y luego de lo que fue la victoria de Deportivo Riestra ante el Ferroviario, necesitan ganar para recuperar la punta.