Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

El Pincha y el Millonario se enfrentan en la ciudad de las diagonales por la fecha 8 del Torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

River y Estudiantes, con un ojo puesto en la Copa

A pesar del duelo entre ambos en La Plata, tanto el Millonario como el Pincha se encuentran en la antesala de sus respectivos cruces internacionales por la Copa Libertadores. River se medirá con Palmeiras este miércoles en el Monumental y Estudiantes visitará a Flamengo en el Maracaná, dos llaves en las que ya tienen clavada la mirada.

Publicidad

¿Cómo le fue a River con el arbitraje de Nicolás Ramírez?

River fue arbitrado por Nicolás Ramírez en 12 oportunidades: obtuvo 4 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. La última vez que impartió justicia frente a los de Marcelo Gallardo fue ante San Lorenzo, el 28 de julio de este año, y el cotejo terminó igualado sin goles.

¿Cómo le fue a Estudiantes con el arbitraje de Nicolás Ramírez?

Nicolás Ramírez arbitró en 11 ocasiones a Estudiantes, siendo que el conjunto platense obtuvo 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. La última vez que impartió justicia fue el 17 de agosto pasado ante Banfield, que ganó por 3-2 en el Estadio Florencio Sola.

La terna arbitral de Estudiantes vs. River

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Gastón Suárez
Nicolás Ramírez, el árbitro de Estudiantes vs. River.

Nicolás Ramírez, el árbitro de Estudiantes vs. River.

La posible formación de River vs. Estudiantes de La Plata

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Publicidad

La posible formación de Estudiantes de La Plata vs. River

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Por Bruno Carbajo

Santiago Ascacibar y Maximiliano Salas, futbolistas de Estudiantes de La Plata y River Plate.
© Getty ImagesSantiago Ascacibar y Maximiliano Salas, futbolistas de Estudiantes de La Plata y River Plate.

Este sábado, se enfrentan Estudiantes de La Plata y River por la fecha 8 del Torneo Clausura en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Fernando Echenique.

Después de lo que fue el parate por la fecha FIFA y en la antesala a lo que serán los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el Pincha tendrá que medirse ante Flamengo y el Millonario hará lo propio contra Palmeiras, en este cotejo interzonal se pondrá en juego la pelea por la clasificación a los Playoffs.

Los comandados por Eduardo Domínguez, que en la última jornada cayeron contra Central Córdoba, buscarán treparse a la cima de la Zona A, mientras que los de Marcelo Gallardo derrotaron a San Martín de San Juan y luego de lo que fue la victoria de Deportivo Riestra ante el Ferroviario, necesitan ganar para recuperar la punta.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras la victoria de Racing a San Lorenzo y el empate entre Vélez y Huracán
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras la victoria de Racing a San Lorenzo y el empate entre Vélez y Huracán

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura 2025

Se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”
FÓRMULA 1

Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo