Estudiantes de La Plata vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este sábado, se enfrentan Estudiantes de La Plata y River por la fecha 8 del Torneo Clausura en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Fernando Echenique.
Después de lo que fue el parate por la fecha FIFA y en la antesala a lo que serán los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el Pincha tendrá que medirse ante Flamengo y el Millonario hará lo propio contra Palmeiras, en este cotejo interzonal se pondrá en juego la pelea por la clasificación a los Playoffs.
Los comandados por Eduardo Domínguez, que en la última jornada cayeron contra Central Córdoba, buscarán treparse a la cima de la Zona A, mientras que los de Marcelo Gallardo derrotaron a San Martín de San Juan y luego de lo que fue la victoria de Deportivo Riestra ante el Ferroviario, necesitan ganar para recuperar la punta.