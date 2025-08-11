Es tendencia:
Ni Fillol ni Armani: Barovero eligió al mejor arquero que vio en River y sorprendió a todos

Trapito participó de un video con el youtuber Ezzequiel y allí eligió al mejor colega en su puesto en el Millonario.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Barovero en River.
En sus cuatro temporadas como arquero de River, Marcelo Barovero marcó una era en el club ya que no solamente fue capitán del equipo, sino que también fue una pieza fundamental en la obtención tanto de la Copa Sudamericana 2014, como también de la Copa Libertadores 2015.

Tal fue su legado en la institución, que en cada oportunidad que visitó al Más Monumental tanto como arquero rival como también jugando para el Senior del club, que ‘Trapito’ recibió el cariño de los hinchas por sus recordadas atajadas, como el penal a Gigliotti frente a Boca en 2014.

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, Barovero fue consultado por el mejor arquero que vio en River, y allí sorprendió debido a que no eligió a Franco Armani ni a Ubaldo Fillol, dos de los nombres más importantes en el arco del Millonario a lo largo de su historia. 

Es que, cuando le preguntaron sobre quién fue el mejor arquero que vio en el elenco de Núñez, no dudó en elegir a Ángel Comizzo, quien pasó por el club en dos oportunidades, desde 1988 a 1993, y de 2001 al 2003, en donde consiguió cuatro títulos a nivel nacional. 

Por otro lado, en este juego, tuvo que elegir a los mejores arqueros que vio en distintos equipos del fútbol argentino, como Boca, Racing e Independiente. Finalmente, quien se quedó con el primer lugar fue Comizzo, quien en la última elección le ganó a Justo Villar, quien tuvo un paso por Newell’s.

El paso de Comizzo en River

Ángel David Comizzo jugó 180 partidos en River a lo largo de sus dos etapas en el club (1988-1993 y 2001-2003). En su primer ciclo, alcanzó los 100 partidos, en los que recibió 70 goles en contra y mantuvo su arco invicto en 49 oportunidades. En total, logró cuatro títulos locales. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

