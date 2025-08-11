La decisión de River con la camiseta número 12 para la lista de buena fe de la Copa Libertadores

La lista de buena fe se convirtió en uno de los grandes dilemas de River para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay. La extensa lista de nombres en enfermería y la escasa cantidad de zagueros centrales puso en aprietos a Marcelo Gallardo, que mientras intenta ingeniárselas para definir la formación, dejó a la vista una curiosidad con los dorsales asignados a sus jugadores.

El Millonario presentó la lista el pasado viernes con las cinco modificaciones permitidas por Conmebol. Los cupos fueron gastados pensando en los refuerzos y la renovación del plantel que afrontó el Muñeco. En ese sentido, se destaca el cambio de Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini, heredando la ’10’, y la aparición de Maxi Salas con la ‘7’ que pertenecía a Matías Rojas. También dicen presentes Portillo (N°5), Boselli (14) y Galarza Fonda (23).

Sin embargo, dentro de los 34 nombres que eligió Gallardo para afrontar los octavos de final, River aprovechó que la Conmebol no impone una numeración ininterrumpida en los jugadores para mantener una vieja tradición: nadie lucirá el dorsal ’12’, número sumamente relacionado con el apodo por el cual se conoce a la hinchada de Boca, su clásico rival.

Por este motivo, la nómina de River pasa de la cifra ’11’ utilizada por Facundo Colidio a directamente el ’14’ de Boselli. En este caso hay un salteo de dos cifras debido a que el ’13’ pertenece originalmente a Lautaro Rivero, quien no fue inscripto para la Copa. El ‘12′, por su parte, no tiene dueño en ninguna competencia. Vale recordar que esta decisión se sostuvo en la lista de buena fe original como también en la nómina de jugadores para el Mundial de Clubes.

Desde cuándo no se usa la 12 en River

Esta decisión en River se respeta a rajatabla desde 2013. El primero en implementarla fue Ramón Díaz, quien eliminó el ’12’ de la numeración oficial por la identificación de ese dorsal con la hinchada de Boca. Ese hábito se mantuvo desde ese día hasta la actualidad. Sin embargo, en los últimos años, hubo algunas excepciones por cuestiones formales.

Hasta 2020, Conmebol obligaba a los equipos a numerar sus planteles del 1 al 30 de forma ininterrumpida, impidiéndole al Millonario a mantener esa tradición. De todas formas, el club siempre le asignó ese dorsal a algún juvenil y/o habitual suplente.

Publicidad

Publicidad

El último futbolista en llevar el #12 en la planilla fue el arquero Franco Petroli, que no disputó ningún partido oficial con esa camiseta. Quien sí lo lució en cancha fue Maximiliano Velazco, quien se paró bajo los tres palos del Monumental en una derrota 2 a 1 ante Independiente Medellín en la Libertadores 2017.

La lista de buena fe de River para la Copa Libertadores

1- Franco Armani

2- Federico Gattoni

4- Gonzalo Montiel

5- Juan Carlos Portillo

6- Germán Pezzella

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Miguel Ángel Borja

10- Juan Fernando Quintero

11- Facundo Colidio

14- Sebastián Boselli

15- Sebastián Driussi

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Gonzalo Martínez

20- Milton Casco

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza

24- Enzo Pérez

25- Jeremías Ledesma

26- Ignacio Fernández

28- Lucas Martínez Quarta

30- Franco Mastantuono (*)

31- Santiago Simón

32- Agustín Ruberto

33- Agustín de la Cuesta

34- Giuliano Galoppo

35- Giorgio Costantini

36- Ulises Giménez

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Lucas Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Jeremías Martinet

(*) A pesar de no ser más parte del plantel, Mastantuono no llegó a integrar una de las cinco modificaciones permitidas por Conmebol.

ver también Sufrió una grave lesión, tuvo un paso fallido por un club argentino y ahora podría ser la sorpresa de Gallardo en River vs. Libertad por la Copa Libertadores