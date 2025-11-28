En medio de todas las salidas, la joya que hizo 8 goles y no tendrá lugar con Marcelo Gallardo en River

Marcelo Gallardo pasó la escoba dentro del plantel de River, donde ya le indicó a varios futbolistas que no tendrán lugar de cara al próximo año, y deberán buscarse un nuevo destino. Así como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Miguel Borja, Gonzalo Martínez y Federico Gattoni se marcharán, también le dieron vía libre para conseguir otro club a Paulo Díaz y Fabricio Bustos.

Ahora, mientras los directivos de River comienzan a buscar nombres para reforzar al plantel, que durante el próximo año intentarán obtener mejores resultados de los que hubo en 2025, está a punto de confirmarse otra operación con vistas a las partidas: Tomás Nasif, que debe regresar de su préstamo en Banfield, se quedaría en el Taladro.

Desde la dirigencia liderada por Matías Mariotto buscan retener al Turco Nasif por un año más, algo que también pretende el futbolista, pero hay un detalle puntual para que esto ocurra: según pudo saber BOLAVIP, deben renovar el vínculo con el Millonario, ya que el vigente culmina en diciembre de 2026 y por el que tiene una cláusula de rescisión fijada en 30 millones de euros.

Por el momento, los de Peña y Arenales no avanzaron de lleno porque desde la representación del atacante de 21 años deben juntarse con Stefano Di Carlo para negociar un nuevo contrato. Una vez que concreten dicha operación, comenzarán a dialogar con los de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.

Tomás Nasif celebra un gol en el Taladro. (Foto: Prensa Banfield)

Tomás Nasif explicó su salida de River

En enero de 2025, en diálogo con ESPN, el jugador habló de por qué decidió irse al Taladro: “No hablé con (Marcelo) Gallardo. River está lleno de figuras, venir a Banfield fue una gran elección para sumar minutos y estoy muy feliz de estar acá”.

¿Quién es Tomás Nasif?

Tomás Nasif nació el 2 de enero de 2004 en Villa del Totoral, provincia de Córdoba y llegó a River en 2015, con apenas 11 años. El jugador se impuso en varias categorías, a tal punto de convertir en varios Superclásicos de las divisiones inferiores.

En el último año, el delantero fue una de las figuras (hizo 8 goles en 24 partidos) de la Reserva de Marcelo Escudero que se coronó en el Torneo Proyección. En 2024 llegó a integrar la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

