Franco Armani agradeció a la gente de River y le envió un consejo a Santiago Beltrán

El Pulpo habló tras reaparecer en el arco millonario frente a Bragantino. Agradeció al hincha y le envió un consejo a Beltrán en la previa de la Final con Belgrano.

Franco Armani, en este 2026, solo había jugado 45 minutos contra Vélez el pasado 22 de febrero. Por eso, el compromiso con Red Bull Bragantino en el Estadio Monumental este miércoles por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, para él fue más que especial, porque se trató del primer partido completo en meses.

Al respecto, el Pulpo habló luego de lo que fue el empate 1 a 1 con el conjunto brasileño: ”La verdad que contento de nuevamente de poder jugar después de tantos meses de estar afuera por una lesión. Agradecido también a la gente que desde el primer momento que llegué a River me trató de la mejor manera, siempre me trató de la mejor manera, siempre me apoyó, en los momentos difíciles siempre estuvieron”.

En esa misma línea de mencionar a aquellos que jugaron un rol importante en su proceso de recuperación, Franco Armani destacó a Barovero, entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Eduardo Coudet: ”Con Marcelo también, está en el día a día, con sus consejos, con su apoyo también en estos meses, así que agradecido con todos la verdad”.

Por otro lado, de cara a lo que será la Final del Torneo Apertura 2026 con Belgrano, Armani, en la charla que mantuvo con DSports, se refirió especialmente a Santiago Beltrán, quien se hizo cargo de custodiar el arco de River durante su ausencia y quien, en definitiva, por su gran nivel, se transformó en la principal alternativa en el puesto.

"CONTENTO DE PODER JUGAR NUEVAMENTE"



Franco Armani habló luego de su regreso al arco de River y le dedicó unas palabras a Santiago Beltrán, en la previa de la final contra Belgrano de Córdoba.



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”Estoy muy contento por el momento que está viviendo Santi. Se lo merece porque es un muy buen pibe, trabajador. Le diría que lo disfrute, porque hoy en día llegar a una final en el Fútbol Argentino se hace muy complicado por lo competitivo que es. Ojalá dios quiera, cuando termine el partido podamos estar festejando”, expresó.

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La última vez que Franco Armani jugó un partido completo

Franco Armani no participaba de los 90 minutos de un partido desde el 24 de noviembre del año pasado. Aquella vez fue por los Octavos de Final del Torneo Clausura 2025. Fue derrota 3 a 2 con Racing en el Estadio Presidente Perón, con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta y Gastón Martirena para los locales y de Ian Subiabre y Juanfer Quntero para la visita.

En síntesis

Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo: