Pese a la victoria ante Godoy Cruz, los hinchas de River no perdonaron a un titular: “Se olvidó de jugar al fútbol”

La tarde-noche en el Estadio Monumental fue muy electrizante y más en el comienzo del encuentro. Es que River le ganó 4-2 a Godoy Cruz por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, en un partido que tuvo una lluvia de goles en los primeros minutos. Pese a que finalmente sumaron otra victoria, los hinchas no dejaron pasar el rendimiento individual de un jugador titular.

Si bien el Millonario venció al Tomba con gran parte de un equipo suplente porque el objetivo está puesto en la revancha ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que ocurrió en el campo de juego este domingo fue más importante para los fanáticos. Por ese motivo, no dudaron en criticar el desempeño de un futbolista clave para el entrenador.

Lo cierto es que los hinchas apuntaron directamente contra Kevin Castaño, ya que no estuvo a la altura de lo pretendido en esta titularidad que lo tuvo como principal mediocampista central. Aunque fue el único que repitió respecto al equipo que enfrentó al conjunto guaraní hace algunos días, el colombiano quedó en deuda con Marcelo Gallardo y los simpatizantes no lo perdonaron.

A raíz de una floja actuación individual y una responsabilidad directa en el penal que derivó en el 2-2 parcial de Godoy Cruz, el volante no pasó desapercibido en las tribunas del Estadio Monumental y mucho menos en las principales redes sociales, donde los hinchas se expresaron de manera contundente. “Se olvido de jugar al fútbol totalmente”, fue la principal frase.

Además, otros descargos que se repitieron constantemente en X (ex Twitter) fueron: “Juega con miedo de ensuciarse los botines”, “no propone nada diferente”, “es un desastre”, “salió 15 millones de dólares”, “cada partido que juega le termina saliendo más caro a River”, “es preocupante”, “hay que sentarlo en el banco de suplentes” y “es inentendible”.

Las críticas de los hinchas de River a Kevin Castaño

