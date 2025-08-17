River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: posibles formaciones

Les damos la bienvenida al minuto a minuto del encuentro entre River Plate y Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

Este domingo, River Plate y Godoy Cruz de Mendoza se encuentran frente a frente, en el Estadio Monumental de Núñez, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El partido comienza a las 18:30 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro será Sebastián Zunino y en el VAR estará Ariel Penel.