River Plate

El golazo de Sebastián Driussi en River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025

El delantero volvió a la titularidad con un verdadero golazo en el comienzo del encuentro contra el conjunto mendocino.

Por Nahuel De Hoz

Sebastián Driussi al momento de su golazo en el encuentro entre River y Godoy Cruz.
Sebastián Driussi al momento de su golazo en el encuentro entre River y Godoy Cruz.

Por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, River enfrenta a Godoy Cruz en un partido más que complicado. Sin embargo, en el arranque del encuentro, el Millonario golpeó muy rápido y enseguida se puso en ventaja en el marcador. Gracias al tremendo golazo que marcó Sebastián Driussi, el conjunto de Núñez empezó de la mejor manera pero solo duró algunos pocos segundos.

Lo cierto es que tras una buena acción individual de Bautista Dadín, el experimentado delantero enfiló hacia el arco y no dudó en su decisión. Con un excelente remate desde afuera del área, clavó la pelota en el ángulo y llenó la red para sentenciar el primer grito de la tarde y anotar así el 1-0 parcial para el equipo que comanda tácticamente Marcelo Gallardo.

De esta manera, Driussi le devolvió la confianza al entrenador con un golazo impresionante ni bien comenzó el encuentro en el Estadio Monumental. Es que el atacante está regresando de la lesión que lo marginó casi dos meses de las canchas y quiere llegar de la mejor manera al duelo del próximo jueves e intentar estar desde el arranque, por lo que cumplió con su trabajo.

El futbolista que tuvo recordados pasos por la Major League Soccer, de la cual arribó a la institución, se había convertido en titular indiscutido para el Muñeco a base de buenos rendimientos. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido ante Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes, fue baja durante un buen lapso de tiempo y el director técnico tuvo que buscar otras variantes ofensivas.

Con este regreso a las canchas que promete volver a tener el mismo nivel que antes de la lesión, Driussi pica en punta para ganarse un lugar en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo jueves cuando River se mida ante Libertad de Paraguay. Además, Miguel Borja no termina de satisfacer las necesidades del equipo y sería un factor fundamental.

Pese a dicho inicio, casi inmediatamente después de haber sacado del medio, Godoy Cruz anotó el 1-1 e igualó la historia. Luego de un magnífico desborde de Santino Andino que salió en campo propio y fue hasta la línea de fondo, envió un centro atrás y Agustín Auzmendi definió ante un Jeremías Ledesma que poco pudo hacer. Así las cosas, el Tomba empató el cotejo muy rápido.

River 2-2 Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: gol de Auzmendi

River 2-2 Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: gol de Auzmendi

Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

La reacción de Atlético de Madrid al golazo de Julián Alvarez de tiro libre: “Tenés que cerrar el estadio”
Fútbol europeo

La reacción de Atlético de Madrid al golazo de Julián Alvarez de tiro libre: “Tenés que cerrar el estadio”

Por qué no juega Franco Armani hoy en River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Por qué no juega Franco Armani hoy en River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025

Por qué no juega Enzo Pérez hoy en River vs. Godoy Cruz
River Plate

Por qué no juega Enzo Pérez hoy en River vs. Godoy Cruz

El golazo de tiro libre de Julián Álvarez ante Espanyol
Fútbol europeo

El golazo de tiro libre de Julián Álvarez ante Espanyol

