Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

El hincha de River perdió la paciencia con Miguel Ángel Borja hace meses. El poco recambio en ofensiva, las lesiones de Driussi y Colidio hicieron que Marcelo Gallardo lo utilice en los últimos encuentros y la realidad es que todo indica que es un ciclo terminado el del Colibrí en el Millonario, pero su propio representante se encargó de dejar la puerta abierta a una posible renovación.

El contrato de Miguel Ángel Borja con River finaliza a fin de 2025, por lo que se intuye que en ese momento finalizará su paso por el club luego de tres años y medio, pero Juan Pablo Pachón -agente de Borja- dialogó con Semana y afirmó que podría continuar en el Millonario: “Todo es posible“.

Además, agregó: “Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero. Intereses existen. Normal. Nada concreto”. Por otro lado, descartó la posibilidad de ir a América de Cali: “Nada. Después de lo de Quintero, imagínate si va a querer Miguel ir allá. El deseo de Miguel es continuar en el exterior”.

¿Qué pasará con Miguel Ángel Borja de cara al 2026?

Según puso saber Bolavip, Miguel Ángel Borja se va a ir de River. Si bien su representante declaró que podría continuar, en Núñez no están conformes con su rendimiento, pero recién una vez que se sepa si jugará o no la Copa Libertadores 2026 es cuando se comenzará a analizar el plantel del próximo año, así y todo, el colombiano no cumplió las expectativas y se marcharía.

Miguel Ángel Borja. (Foto: Getty).

Borja y un 2025 para el olvido

Claro está que para Marcelo Gallardo los delanteros titulares de River con Sebastián Driussi y Facundo Colidio, pero ambos sufrieron lesiones en el año y por eso Miguel Ángel Borja fue considerado en varios momentos del año. En total, el Colibrí marcó apenas 8 goles en los 48 partidos que jugó.

