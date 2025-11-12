“Los que mejor están”: los hinchas de River piden que 3 futbolistas que no jugaron ante Boca sean titulares frente a Vélez

La derrota en el Superclásico profundizó aún más la crisis de River y Marcelo Gallardo tendrá la difícil tarea de armar un equipo que juegue mejor para volver a la victoria el domingo ante Vélez. El partido en Liniers será una final para el Millonario, que deberá ganar y esperar otros resultados para saber si jugará la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

El Muñeco deberá meter mano en el 11, sabiendo que el que puso en La Bombonera no funcionó y que también contará con muchas bajas obligadas. En ese contexto, los hinchas pidieron a gritos por tres futbolistas que vieron la derrota frente a Boca desde afuera.

Los jugadores más pedidos por los hinchas de River

El jugador más pedido por los hinchas de River es Santiago Lencina, que viene de quedar afuera del banco de suplentes. El mediocampista de 20 años es el más ponderado por los simpatizantes y, para muchos, podría aportar la frescura necesaria para la mitad de la cancha. Previo al Súper, el zurdo había sumando minutos en casi todos los compromisos del Clausura.

Otros dos jugadores muy solicitados por la gente, aunque sin la unanimidad que despertó el anteriormente mencionado, son Cristian Jaime y Ian Subiabre. Teniendo en cuenta el poco desequilibrio que mostró el último 11 de Gallardo, los dos jóvenes podrían aportar lo suyo en el Amalfitani.

Las bajas confirmadas de River para visitar a Vélez

River tendrá seis bajas importantes para visitar a Vélez y Liniers. Las más importantes están en la defensa, ya que tanto Lucas Martínez Quarta como Marcos Acuña llegaron a la quinta tarjeta amarilla en el Superclásico y no podrán jugar contra el Fortín este domingo.

Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda tampoco serán de la partida en el Millonario, ya que ambos fueron convocados para la fecha FIFA en Colombia y Paraguay, respectivamente. Por otra parte, los lesionados Facundo Colidio y Maximiliano Meza tampoco estarán disponibles.

Vélez, una final para el River de Gallardo rumbo a la Libertadores

La victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano convirtió el River vs. Vélez en una auténtica final para los de Núñez. El equipo de Gallardo debe sumar de a tres en el José Amalfitani y esperar un tropiezo del Bicho ante Estudiantes. Además deberá seguir de cerca lo que suceda con Riestra, Racing y San Lorenzo.

