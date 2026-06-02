Todos los argentinos que podrían cambiar de equipo en plena disputa del Mundial 2026

Nos encontramos a solamente días de una Copa del Mundo. A días del debut de la Selección Argentina frente a Argelia. Pero este plantel va a vivir cambios en este tiempo, no solamente en torno a potenciales modificaciones en la lista de Lionel Scaloni o en el propio once titular, sino también con respecto a cambios de equipo. Es que hay jugadores que, incluso antes del Mundial, pueden conocer sus nuevos destinos.

Uno de los nombres propios implicados en este escenario es el de Julián Álvarez, quien podría cambiar de equipo. La negociación entre Atlético Madrid y Barcelona es complicada porque el Colchonero no quiere saber nada con desprenderse de una de sus grandes figuras, pero también entiende que no puede retener a un futbolista contra su voluntad si él quiere jugar en Barcelona.

El tema es que el monto de 150 millones todavía es lejano para el club Blaugrana, no hay demasiadas intenciones de pagar semejante cantidad y Julián espera una oportunidad. La Araña sabe que para ganar títulos debe tener otro tipo de equipo y tal vez Barcelona le puede dar la posibilidad de competir en los primeros planos europeos, cosa que en el Atlético Madrid no sucedió, donde por segunda temporada consecutiva no ganó títulos y se despidió con algo de crítica por su rendimiento en Liga.

Otro de los cambios que vive la Selección Argentina en estas horas es el de Valentín Barco, que deja Racing de Estrasburgo después de una excelente temporada en Francia. Jugará para Chelsea, club que también pertenece a la misma entidad empresarial BlueCo y veremos qué rol cumple porque hoy en día Moisés Caicedo y Enzo Fernández son los titulares indiscutidos.

Valentín Barco irá al Mundial con Argentina. (Foto: Getty)

Enzo Fernández es otro de los que puede cambiar de equipo, pero está en veremos. Su último partido, con aplausos y saludos a la hinchada; podría haber despertado algunos rumores de salida. Pero Enzo tiene un contrato a largo plazo y es muy difícil que salga, aunque su intención es competir también en los primeros planos europeos como su amigo Julián Álvarez. El gran tema: Chelsea no va a jugar copa europea el próximo curso y va a vivir cambio de entrenador con la llegada de Xabi Alonso.

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Por otra parte, Marcos Senesi tiene un acuerdo verbal y está muy, muy cerquita de ser futbolista de Tottenham. Seguramente lo presenten en estas semanas. Dejó Bournemouth en condición de libre después de una excelente temporada de Premier League, siendo considerado el mejor futbolista de esa entidad.

A su vez, Nicolás Otamendi ya confirmó que se va de Benfica y llegó a River, club con el que firmó para ser parte del equipo de Coudet la próxima temporada. Ojo a los rumores que apuntan a una posible cesión de Echeverri y Mastantuono, dos búsquedas que River haría para la próxima temporada. Jugadores que hoy no tienen continuidad en Europa y tal vez busquen un destino algo más conocido para sumar rodaje y confianza.

Un caso aparte es el de Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, jugadores de La Albiceleste que podrían salir de Olympique de Marsella de manera inminente. Sin embargo, por el momento no hay más información que los simples rumores o intereses.

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En Inglaterra no son pocas las voces que hablan de que Alexis Mac Allister es uno de los prescindibles de Liverpool, pero la llegada de Andoni Iraola, nuevo entrenador y ex Bournemouth, podría darle vida y continuidad en esta gran institución.

Nico Paz está esperando qué va a hacer Real Madrid a la hora de recomprarlo. Recordemos, tiene una cláusula que, al momento de venderlo, como lo posicionó en más o menos 8 o 9 millones, lo cual es una ganga para lo que vale hoy. Mourinho contaría con él para la próxima temporada en Real Madrid. Según dicen, el futbolista quiere quedarse en Como para pelear la Champions, a la que clasificaron por primera vez en la historia.

Thiago Almada, en tanto, buscaría minutos lejos del Atlético Madrid, institución que no le pudo dar un contexto en el cual brillar durante la temporada pasada. También es pretendido por River, sonó en Boca, se habla del fútbol brasileño como un mercado interesante para él, pero su ficha es altísima.

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Nico González no fue comprado por Atlético Madrid, sino que debe volver a la Juventus y renegociar para continuar en la entidad española, que ve con buenos ojos su participación en la última temporada y lo quiere retener. Habrá que ver qué pasa.

Taty Castellanos, por su parte, saldría de West Ham y se habla de Flamengo como un destino probable. Hizo una gran temporada más allá de la lucha por la permanencia y el posterior descenso de West Ham.

Como verás, no son pocos los futbolistas que pueden cambiar de equipo, pero te voy a sumar uno más y es Cuti Romero. En estas horas se habla de una salida de Tottenham, club en el cual es capitán. Su última temporada fue algo irregular. Estuvo bien en el ataque, en ofensiva, pero por otro lado, falló en momentos clave a nivel defensivo. No fue una temporada fácil para el Tottenham en sí, por lo cual Cuti Romero no iba a ser la excepción en un contexto lamentable. Aun así, es uno de los mejores defensores que podés encontrar en el mercado europeo y no le van a faltar destinos probables ante una posible salida de Tottenham.