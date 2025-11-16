Un campeón de la Copa Libertadores con River bancó a Marcelo Gallardo: “No tengo dudas”

De cara al compromiso contra Vélez por la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River buscará dar vuelta la página tras la derrota ante Boca y volver a sumar de a tres para quedar bien posicionado en la tabla anual para pelear por el último cupo a la Copa Conmebol Libertadores.

En la previa de este encuentro, Leonardo Pisculichi, campeón de la Libertadores en 2015 con el club, habló en una entrevista con F3, programa emitido por ESPN, y allí bancó públicamente a Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en su etapa en el elenco de Núñez entre 2014 y 2016.

“Son cosas del fútbol. Obviamente que sigo confiando en Marcelo porque creo en él, porque lo conozco y he vivido muchas cosas, sigo hablando y tengo contacto. Siempre digo lo mismo, Marcelo se desvive por River y es el indicado para el club”, inició el ex mediocampista ofensivo.

Siguiendo por la misma línea, argumentó: “River está hecho para Gallardo y Gallardo está hecho para River. Esa frase por ahí se la dije a varios chicos porque los veo cómo los trabaja y la personalidad que tiene. No tengo dudas de que con el grupo que tiene lo van a sacar adelante”.

Desde la eliminación contra Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, River entró en una mala racha futbolística de la que no puede salir. Tal es así que perdió 8 de los últimos 11 partidos que disputó, y en el medio también quedó eliminado de la Copa Argentina en semifinales.

Además, en esta mala racha del equipo de Gallardo, sumó una marca negativa histórica, debido a que por primera vez en el profesionalismo perdió cuatro partidos consecutivos como local, ante Palmeiras por Libertadores, más Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia por el Clausura.

En este duelo contra el Fortín, más allá de querer dar vuelta de página y terminar la fase regular de la mejor manera, River también buscará cortar otra mala racha, debido a que en el José Amalfitani lleva más de 6 años sin ganar. La última vez fue en la Superliga 2018/19 por 2 a 1.

El paso de Pisculichi por River

A mediados de 2014 el mediocampista ofensivo llegó a River proveniente de Argentinos Juniors y rápidamente se ganó un lugar como titular. Con el correr de los años perdió terreno en la consideración de Gallardo, por lo que a fines de 2016 tomó la decisión de marcharse a Vitoria de Brasil.

73 fueron los partidos que disputó Pisculichi con la camiseta de River, en los que anotó 10 goles y aportó 18 asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas y sufrió dos expulsiones. En cuanto a su palmarés, ganó cuatro títulos internacionales y uno a nivel local.

