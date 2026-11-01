El León afronta su primera visita a La Bombonera como entrenador del Millonario. Como jugador lo hizo en 9 oportunidades.

Hace apenas unos meses, Leonardo Ponzio se desempeñaba en la Secretaría Técnica de River, pero todo cambió cuando Eduardo Coudet empezó a cosechar derrota tras derrota. El León tomó la decisión de tomar las rienda del primer equipo y, en líneas generales, los resultados acompañaron.

Luego de las victorias ante Belgrano y Racing, para Ponzio llega un desafío mayor: visitar La Bombonera. Si bien lo hizo como jugador en nueve oportunidades, hacerlo como entrenador es distinto. El León buscará continuar con las rachas de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo -en su segundo ciclo- y es la de salir victorioso del estadio del eterno rival en su primera visita.

Allá por 2023, Martín Demichelis visitó La Bombonera como entrenador por primera vez y el Millonario se impuso por 2 a 0 con tantos de Salomón Rondón y Enzo Díaz. Al año siguiente lo hizo Marcelo Gallardo -en su primer ciclo su primer duelo en la cancha de Boca había sido el 0 a 0 por la ida de la semifinal de la Sudamericana- y también salió triunfante: en esa oportunidad fue por 1 a 0 con gol de Manuel Lanzini.

La victoria del River de Demichelis en La Bombonera

El triunfo del River de Gallardo en su segundo ciclo en La Bombonera

Las 9 visitas de Ponzio a La Bombonera como jugador

Clausura 2007 | Boca 1 – 1 River

Clausura 2008 | Boca 1 – 0 River

Torneo Final 2013 | Boca 1 – 1 River

Copa Sudamericana 2014 | Boca 0 – 0 River

Copa Libertadores 2015 | Boca 0 – 0 River

Torneo de Primera División 2017 | Boca 1 – 3 River

Torneo de Primera División 2018 | Boca 0 – 2 River

Copa Maradona 2020 | Boca 2 – 2 River

Copa de la Liga 2021 | Boca 1 – 1 River

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*Leonardo Ponzio obtuvo dos victorias, seis empates y una derrota jugando para River en La Bombonera.

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