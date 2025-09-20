Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Por qué no ataja hoy Franco Armani en River vs. Atlético Tucumán

El arquero del Millonario ni siquiera viajó a Tucumán con la delegación.

Por Marco D'arcangelo

Franco Armani, arquero de River Plate.
© RiverFranco Armani, arquero de River Plate.

En el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental José Fierro, con un equipo alternativo, River visita a Atlético Tucumán con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir como único líder de la zona y superar a Deportivo Riestra.

De cara a este encuentro, teniendo en cuenta la proximidad de la revancha ante Palmeiras por Copa Libertadores, el entrenador Marcelo Gallardo decidió poner un equipo alternativo, compuesto en su totalidad por futbolistas que suelen ser suplentes. Tal es así, que 10 jugadores no viajaron. 

Una de las ausencias más fuertes para este partido es la de Franco Armani. El motivo por el que el arquero no está presente en Tucumán es por descanso, ya que el ‘Muñeco’ no lo quiso arriesgar y que llegue en óptimas condiciones a la revancha ante el Verdao en San Pablo. 

Así las cosas, quien ocupará el lugar del arco es Jeremías Ledesma, el habitual suplente, quien atajará por segunda vez en lo que va del Clausura, tras estar presente en el 4 a 2 contra Godoy Cruz. Por otro lado, el juvenil Santiago Beltrán estará en el banco de relevos.

La formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán

El equipo de Gallardo sale a la cancha con: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

ver también

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

El discurso de 160 segundos de Diego Latorre sobre la serie de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “No tiene identidad”

ver también

El discurso de 160 segundos de Diego Latorre sobre la serie de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “No tiene identidad”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Pronósticos Boca Juniors vs Central Córdoba: el Xeneize busca extender su racha en La Bombonera
Apuestas

Pronósticos Boca Juniors vs Central Córdoba: el Xeneize busca extender su racha en La Bombonera

Con Speed como detonante, trascendió el motivo extradeportivo por el que Manchester United vendió a Alejandro Garnacho a Chelsea
Fútbol europeo

Con Speed como detonante, trascendió el motivo extradeportivo por el que Manchester United vendió a Alejandro Garnacho a Chelsea

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles
Fútbol Internacional

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

A 48 horas de la entrega, la Inteligencia Artificial confirmó quién será el ganador del Balón de Oro 2025
Fútbol europeo

A 48 horas de la entrega, la Inteligencia Artificial confirmó quién será el ganador del Balón de Oro 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo