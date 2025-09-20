Por qué no ataja hoy Franco Armani en River vs. Atlético Tucumán

En el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental José Fierro, con un equipo alternativo, River visita a Atlético Tucumán con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir como único líder de la zona y superar a Deportivo Riestra.

De cara a este encuentro, teniendo en cuenta la proximidad de la revancha ante Palmeiras por Copa Libertadores, el entrenador Marcelo Gallardo decidió poner un equipo alternativo, compuesto en su totalidad por futbolistas que suelen ser suplentes. Tal es así, que 10 jugadores no viajaron.

Una de las ausencias más fuertes para este partido es la de Franco Armani. El motivo por el que el arquero no está presente en Tucumán es por descanso, ya que el ‘Muñeco’ no lo quiso arriesgar y que llegue en óptimas condiciones a la revancha ante el Verdao en San Pablo.

Así las cosas, quien ocupará el lugar del arco es Jeremías Ledesma, el habitual suplente, quien atajará por segunda vez en lo que va del Clausura, tras estar presente en el 4 a 2 contra Godoy Cruz. Por otro lado, el juvenil Santiago Beltrán estará en el banco de relevos.

La formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán

El equipo de Gallardo sale a la cancha con: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja.

