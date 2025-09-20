Es tendencia:
Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

A solamente 4 días de la revancha ante Palmeiras por la Copa Libertadores, el lateral izquierdo no es parte del equipo del Millonario.

Por Nahuel De Hoz

Marcos Acuña, lateral izquierdo de River Plate que está ausente en el encuentro ante Atlético Tucumán.
Este sábado y a partir de las 21:15, River visita a Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Clausura 2025, en un partido fundamental para empezar a diagramar las tablas de posiciones de cara a la recta final. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Marcelo Gallardo tomó drásticas decisiones y una de ellas tiene a Marcos Acuña como protagonista debido a que no juega.

El Millonario perdió momentáneamente la cima de la zona B y necesita sumar para recuperarla, por lo que está frente a un encuentro clave en ese aspecto y también para continuar como único líder en la tabla anual que garantiza la clasificación a las próximas competiciones internacionales. Por esos motivos, este cotejo es realmente importante para el conjunto de Núñez.

Lo cierto es que Acuña no juega porque Gallardo le dio descanso. No se debe a una lesión o cuestión física que lo tenga a maltraer, sino que es meramente una cuestión táctica y de administración de tiempo de juego. Es por eso que el lateral izquierdo no está entre los convocados para enfrentar al conjunto tucumano en el último turno del sábado por una nueva fecha del campeonato.

Marcos Acuña, lateral izquierdo de River Plate.

Con vistas a lo que será la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América donde River se enfrenta a Palmerias el próximo miércoles en Brasil, el Muñeco determinó que debía cuidar prácticamente a todos los futbolistas que fueron titulares en el compromiso de ida que se disputó el pasado miércoles en el Estadio Monumental y terminó con derrota.

A raíz de la caída por 2-1 en el primero de los duelos y con la cercanía de lo que será el cotejo de vuelta, Gallardo tomó todos los recaudos posibles y resolvió que los habituales indiscutidos no estén citados ante el Decano y ni siquiera viajen hacia Tucumán. La decisión fue que se queden en Buenos Aires realizando los entrenamientos con la mira puesta únicamente en el elenco brasileño.

La posible formación de River ante Atlético Tucumán

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Miguel Borja, Bautista Dadín.

