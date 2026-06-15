Túnez contrataría a Hervé Renard como su nuevo DT para el resto del Mundial 2026

Tras la escandalosa caída ante Suecia, el combinado del norte de África se movió rápido y está cerca de sumar a un viejo conocido de la Selección Argentina.

La Selección de Túnez abrió con el pie izquierdo su participación en el Mundial 2026 al caer por un contundente 5-1 ante su par de Suecia. Este resultado empujó a la salida al entrenador Sabri Lamouchi, que fue despedido inesperadamente tras solo un partido en el evento.

Luego de esta abrupta decisión, la Federación Tunecina de Fútbol se movió rápido para encontrar a un reemplazante de cara al siguiente compromiso del equipo. Según la información del periodista Ben Jacobs, Hervé Renard podría convertirse en el nuevo DT del elenco africano.

El entrenador francés, de 57 años, se encuentra sin un proyecto, por lo que levantó el teléfono y podría sumarse en las próximas horas al plantel de Túnez en México. El sábado por la noche, su nuevo equipo chocará ante Japón en un duelo crucial para mantenerse con vida en el Mundial.

Cabe recordar que Renard estuvo al frente de la Selección de Arabia Saudita hasta hace dos meses. Por flojos resultados en los partidos amistosos, el DT fue cesado a pesar de haber estado a cargo de la preparación del conjunto asiático para la gran cita.

Hervé Renard, un viejo conocido de la Selección Argentina

Aunque en Argentina logró un título histórico en Qatar 2022, los de Lionel Scaloni debieron transpirar para levantar ese trofeo por tercera vez. Precisamente en el debut, la Albiceleste tropezó inesperadamente contra Arabia Saudita, en aquel entonces también dirigida por Hervé Renard.

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Los saudíes les cortaron una racha histórica sin derrotas a los posteriores campeones del mundo. Sin embargo, el DT de Arabia Saudita no dudó en las chances de los sudamericanos, a quienes dio como candidatos a pesar de ese resultado inicial.

Los próximos partidos de Túnez

Fecha 2 – Domingo 21 de junio – 01.00 – Túnez vs. Japón

Fecha 3 – Jueves 25 de junio – 20.00 – Túnez vs. Países Bajos

Datos clave

Túnez despedió a Sabri Lamouchi tras caer 5-1 ante Suecia en el Mundial 2026.

tras caer 5-1 ante Suecia en el Mundial 2026. Hervé Renard podría convertirse en el nuevo director técnico de la selección de Túnez.

podría convertirse en el nuevo director técnico de la selección de Túnez. Japón y Países Bajos serán los próximos rivales de Túnez el 21 y 25 de junio.