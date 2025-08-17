Se define el futuro de los borrados por Gallardo en River

Probablemente uno de los peores momentos para los entrenadores es tener que comunicarle a un jugador que no va a ser tenido en cuenta. Si bien es una situación compleja, no deja de ser los más honesto para el futbolista y que sean avisados a tiempo los ayuda a poder conseguir otro club. Marcelo Gallardo les comunicó a varios jugadores de River que no iban a ser parte del plantel de cara al segundo semestre de 2025.

Varios de ellos encontraron club rápidamente, otros tardaron un poco más y otros recién ahora están definiendo qué van a hacer. Un detalle no menor es que esa lista tuvo nombres de jugadores importantes como Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Santiago Simón, Adam Bareiro o Rodrigo Aliendro.

Los borrados que ya encontraron club

La lista inicial fue larga, pero como algunos ya se imaginaban que su futuro iba a estar lejos de Núñez fueron buscando alternativas antes de tiempo. El primero en marcharse fue Leandro González Pirez que pasó a Estudiantes de La Plata. Adam Bareiro se fue a Fortaleza, Gonzalo Tapia hizo lo propio y emigró a Sao Paulo, David Martínez pasó a ser jugador de Olimpia, Rodrigo Aliendro se fue a Vélez, hace unos días Matías Rojas rescindió su contrato para continuar su carrera en Portland de la MLS y en las últimas horas el que se marchó fue Santiago Simón a Toluca.

Lanzini, cerca de Vélez

Vélez concretó la venta de Valentín Gómez al Real Betis de España luego del cierre del libro de pases en Argentina y, por tal motivo, puede sumar a un futbolista. Desde hace semanas que el Fortín negocia con Manuel Lanzini, pero su elevado salario siempre fue una traba. Al no encontrar una oferta que le interesa, el enganche analiza seriamente bajas sus pretensiones salariales y así llegar al equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. Todo indica que el pase se cerrará en las próximas horas.

ver también Tras contratar a Rodrigo Aliendro, Vélez ultima detalles para cerrar a otro borrado por Gallardo en River

¿Qué será del futuro de Matías Kranevitter?

La situación de Matías Kranevitter no es para nada cómoda. El volante central, que tiene contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2025, todavía no tiene definido su futuro, mientras tanto se entrena en un turno diferente al plantel profesional en el River Camp. El tucumano tuvo varios sondeos -el más importante el de Unión- pero no llegó a buen puerto. Lo más probable es que este semestre quede entrenando en el Millonario y ya con el pase en su poder, a comienzos de 2026, defina dónde va a jugar.

Matías Kranevitter jugó su último partido en River ante Inter por el Mundial de Clubes. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Emotiva despedida de Santiago Simón de River: “El honor más grande de mi vida”