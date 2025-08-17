Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Se define el futuro de los borrados por Gallardo en River

Algunos jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el Muñeco para el segundo semestre todavía no encontraron club.

Por Lautaro Toschi

Manuel Lanzini
© GettyManuel Lanzini

Probablemente uno de los peores momentos para los entrenadores es tener que comunicarle a un jugador que no va a ser tenido en cuenta. Si bien es una situación compleja, no deja de ser los más honesto para el futbolista y que sean avisados a tiempo los ayuda a poder conseguir otro club. Marcelo Gallardo les comunicó a varios jugadores de River que no iban a ser parte del plantel de cara al segundo semestre de 2025.

Varios de ellos encontraron club rápidamente, otros tardaron un poco más y otros recién ahora están definiendo qué van a hacer. Un detalle no menor es que esa lista tuvo nombres de jugadores importantes como Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Santiago Simón, Adam Bareiro o Rodrigo Aliendro.

Los borrados que ya encontraron club

La lista inicial fue larga, pero como algunos ya se imaginaban que su futuro iba a estar lejos de Núñez fueron buscando alternativas antes de tiempo. El primero en marcharse fue Leandro González Pirez que pasó a Estudiantes de La Plata. Adam Bareiro se fue a Fortaleza, Gonzalo Tapia hizo lo propio y emigró a Sao Paulo, David Martínez pasó a ser jugador de Olimpia, Rodrigo Aliendro se fue a Vélez, hace unos días Matías Rojas rescindió su contrato para continuar su carrera en Portland de la MLS y en las últimas horas el que se marchó fue Santiago Simón a Toluca.

Lanzini, cerca de Vélez

Vélez concretó la venta de Valentín Gómez al Real Betis de España luego del cierre del libro de pases en Argentina y, por tal motivo, puede sumar a un futbolista. Desde hace semanas que el Fortín negocia con Manuel Lanzini, pero su elevado salario siempre fue una traba. Al no encontrar una oferta que le interesa, el enganche analiza seriamente bajas sus pretensiones salariales y así llegar al equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. Todo indica que el pase se cerrará en las próximas horas.

Tras contratar a Rodrigo Aliendro, Vélez ultima detalles para cerrar a otro borrado por Gallardo en River

ver también

Tras contratar a Rodrigo Aliendro, Vélez ultima detalles para cerrar a otro borrado por Gallardo en River

¿Qué será del futuro de Matías Kranevitter?

La situación de Matías Kranevitter no es para nada cómoda. El volante central, que tiene contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2025, todavía no tiene definido su futuro, mientras tanto se entrena en un turno diferente al plantel profesional en el River Camp. El tucumano tuvo varios sondeos -el más importante el de Unión- pero no llegó a buen puerto. Lo más probable es que este semestre quede entrenando en el Millonario y ya con el pase en su poder, a comienzos de 2026, defina dónde va a jugar.

Matías Kranevitter jugó su último partido en River ante Inter por el Mundial de Clubes. (Foto: Getty).

Matías Kranevitter jugó su último partido en River ante Inter por el Mundial de Clubes. (Foto: Getty).

Publicidad
Emotiva despedida de Santiago Simón de River: “El honor más grande de mi vida”

ver también

Emotiva despedida de Santiago Simón de River: “El honor más grande de mi vida”

Con 8 ausencias, Marcelo Gallardo confirmó los convocados para que River reciba a Godoy Cruz

ver también

Con 8 ausencias, Marcelo Gallardo confirmó los convocados para que River reciba a Godoy Cruz

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Los 8 jugadores que Gallardo dejó afuera de los convocados vs. Godoy Cruz
River Plate

Los 8 jugadores que Gallardo dejó afuera de los convocados vs. Godoy Cruz

Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación vs. Godoy Cruz
River Plate

Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación vs. Godoy Cruz

El traspaso de 3.5 millones que concretó River y que le daría una buena noticia en la Copa Libertadores
River Plate

El traspaso de 3.5 millones que concretó River y que le daría una buena noticia en la Copa Libertadores

A 20 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor
Selección Argentina

A 20 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo