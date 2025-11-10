Es tendencia:
River Plate

Preocupación en River por Maxi Meza: lágrimas, fuerte lesión y varios meses fuera

El mediocampista fue titular ante Boca, pero antes del cierre del primer tiempo tuvo que salir al resentirse de una lesión en su rodilla.

Por Lautaro Toschi

Maxi Meza
El Superclásico fue un calvario para River. Los de Marcelo Gallardo perdieron por 2 a 0, volvieron a mostrar una cara apática y sin alma, pusieron en riesgo su participación en la Copa Libertadores 2026 y todo esto se suma la dura lesión de Maximiliano Meza, quien fue titular ante Boca, pero que no pudo completar el primer tiempo, ya que sufrió una dura lesión en la rodilla que se había operado en el mes de julio.

Corrían 30 minutos del primer tiempo, el partido estaba empatado, River dominaba las acciones, aunque sin lastimar a su rival, que poco había tenido la pelota. Maximiliano Meza estaba parado sobre el costado izquierdo y en cuanto pica para disputar una pelota se cae al piso y el gesto de dolor fue impresionante.

El correntino quiso picar, pero sintió un fuerte dolor en su rodilla izquierda, la misma que se había operado en el mes de julio. Los médicos de River ingresaron de inmediato, el futbolista se retiró en el carrito sabiendo que tenía una grave lesión. El informe preliminar de los médicos del Millonario indica que fue un desprendimiento del tendón rotuliano.

Se confirmó el grado de la lesión de Maxi Meza

Una vez finalizado el partido, algunos jugadores del plantel de River dialogaron con la prensa, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia y la delegación se marchó de La Bombonera con un Maximiliano Meza con una férula en su pierna izquierda y con la ayuda del médico del plantel. Este lunes se realizó los estudios médicos correspondientes y se determinó el grado de su lesión.

La preocupante lesión de Maxi Meza en el Superclásico entre Boca y River

¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Maximiliano Meza?

Maximiliano Meza tiene una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Será operado en los próximos días y aproximadamente tendrá para 3 meses de recuperación. Cabe recordar que ese mismo tendón ya le había traído problemas en febrero y abril de 2025, por lo que decidió operarse del mismo en julio.

  • River perdió el Superclásico contra Boca por un resultado final de 2 a 0.
  • Maximiliano Meza se lesionó la rodilla izquierda en el minuto 30 del primer tiempo.
  • El informe preliminar de los médicos de River indica que la lesión de Meza es un desprendimiento del tendón rotuliano.
Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

