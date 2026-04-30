Qué necesita River para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana tras el triunfo ante Bragantino

En el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques, Red Bull Bragantino cayó por la mínima ante River Plate este jueves en el marco de la Fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Santiago Beltrán contuvo un penal y Lucas Martínez Quarta anotó el gol agónico.

El elenco dirigido por Chacho Coudet viajó a Brasil con 4 puntos en su haber, conseguidos en las dos primeras jornadas. Fue por un empate por 1-1 ante Blooming en Bolivia y una victoria por la mínima ante Carabobo en el Estadio Monumental.

Tras el resultado de este jueves en Brasil, además de la victoria de Carabobo ante Blooming en como local, River quedó en la primera posición en el Grupo H con 7 unidades, una más que el combinado venezolano. Detrás quedó Bragantino con 3, mientras que los bolivianos se mantienen últimos con apenas un punto.

¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



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Qué necesita River para pasar a octavos de final

Para ser líder del grupo y avanzar directamente a los octavos de final, el Millonario debería ganar dos de sus tres partidos restantes para obligar a Carabobo a hacer una segunda rueda ideal, consiguiendo incluso goleadas. Sin embargo, el duelo clave será la visita a los venezolanos, dónde una victoria o un empate dejarían a River al borde de la clasificación.

A pesar de ello, también tiene la posibilidad de ser primero en caso de que sus rivales dejen puntos en el camino. Será importantes que ganen en los dos compromisos como local en esta segunda rueda: Blooming y Bragantino.

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Los Playoffs, otra posibilidad para seguir compitiendo

En caso de que River falle en conseguir el objetivo de avanzar como líder de su zona, deberá pasar por los Playoffs, es decir, 16avos de final ante un tercero de la Copa Libertadores. Para ello, la necesidad es menos exigente, ya que sacando 4 puntos lo lograría, incluso solo venciendo a Bragantino en el Monumental.

Así está la tabla del Grupo H

El calendario de River en la Copa Sudamericana 2026

Día Fecha Rival Condición Hora Jueves 07/05 Carabobo Visitante 21:30 Miércoles 20/05 Bragantino Local 21:30 Miércoles 27/05 Blooming Local 21:30

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