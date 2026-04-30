Antecedente Dibu Martínez: ¿Colidio puede ser sancionado por golpear la cámara en River vs. Bragantino?

Mientras River afrontaba lo que, en los papeles, era la cita más desafiante de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Facundo Colidio se hizo protagonista por un hecho insólito. En plena pausa de hidratación ante Red Bull Bragantino, el delantero golpeó la cámara.

Ya es una costumbre el las competencias de CONMEBOL: cuandos se detiene el partido en la mitad de cada etapa, cámaras y micrófonos se acercan a los bancos de suplentes para capturar las conversaciones entre futbolistas y cuerpo técnico. Generalmente, algunos equipos eligen alejarse de ese sector, pero el atacante reaccionó de manera violenta.

De acuerdo al Código Disciplinario de CONMEBOL, el atacante puede ser sancionado por “comportamiento ofensivo” y “violación de los principios del Juego Limpio“. De hecho, aclara que pueden otorgarle de 2 a 5 fechas de suspensión “dependiendo de la gravedad“.

Quería más privacidad… ¡Facundo Colidio se sacó de encima a la cámara durante la pausa de rehidratación!



👀 Antes, el Chacho Coudet le pidió a Maxi Salas que se "OLVIDE DEL 5"



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De todas formas, el castigo podría no afectar a River futbolisticamente y que todo se resuelva con una multa económica. Las mismas pueden ir de los 15.000 a 20.000 dólares estadounidenses, que se debitan directamente de los ingresos que el club recibe por derechos de televisión.

El antecedente de Dibu Martínez

No esta de más recordar que Emiliano Martínez recibió un castigo en FIFA por una situación similar. Sucedió en 2024, luego de la derrota de la Selección Argentina ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas en Barranquilla. Tras el pitazo final, el Dibu le tiró un manotazo a la cámara.

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Finalmente, el arquero se terminó perdiendo las dos fechas posteriores y no pudo defender el arco de la Albiceleste ante Venezuela y Bolivia. “Acepté la sanción. Injusta la verdad, pero ya está, no quedó más nada ahí. Y ojalá le vaya bien“, declaró el campeón del mundo.