Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana de Chelsea con la que River sacudió el mercado de pases

Este miércoles, River sacudió por completo el mercado de pases al hacerse con Kendry Páez, una de las principales perlas del fútbol ecuatoriano y sudamericano en general. El volante ofensivo de 18 años de edad desembarcará en la entidad Millonaria procedente del Chelsea de Inglaterra, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano.

Páez, surgido de las divisiones inferiores de Independiente del Valle, fue adquirido prematuramente por la mencionada entidad londinense, que luego lo cedió a préstamo a Racing de Estrasburgo, conjunto de la máxima categoría de Francia. Sin embargo, el mediocampista ecuatoriano dejará el país galo para reforzar a River.

Chelsea rompió el préstamo con el club de la Ligue 1 de Francia y ahora lo cederá a la institución del barrio porteño de Núñez por una temporada. El objetivo del equipo de Enzo Fernández y compañía es que la perla sume minutos y gane rodaje para seguir creciendo futbolísticamente, preparándose así para la alta competencia europea.

Quién es Kendry Páez, la joya que incorpora River

Kendry Páez dio sus primeros pasos en la Academia Alfaro Moreno, cuando solamente tenía 5 años de edad. Poco después, más precisamente a los 8 años, fue ofrecido a Barcelona Sporting Club, uno de los elencos más importantes del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el fichaje no se terminó concretando y luego tuvo un breve paso por Emelec.

A los 12 años, Páez recaló en Independiente del Valle, destacándose casi de inmediato y llamando la atención de propios y extraños. Inclusive, fue nombrado como el mejor jugador en el Trofeo Nex Generation 2022 en Salzburgo, Austria. Equipos como Manchester United y Borussia Dortmund se fijaron en él, pero ninguno se lo terminó quedando.

En 2023 fue ascendido al primer equipo de Independiente del Valle, con solo 15 años. Y así terminó debutando en febrero, marcando el 3-1 definitivo sobre Mushuc Runa. Poco después, en junio de ese mismo año, se anunció su fichaje por Chelsea para cuando cumpla los 18 años, es decir, en 2025. Un ascenso realmente vertiginoso.

Paralelamente, Páez representó a los seleccionados juveniles sub-17 y sub-20 de Ecuador en diversos torneos como Sudamericanos y Mundiales. Finalmente, debutó en La Tri el 12 de septiembre de 2023. Desde ese entonces, sumó 23 presentaciones, anotando 2 goles y siendo parte de la Copa América 2024 y de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Kendry Páez se caracteriza por ser dueño de un talento individual muy marcado, con mucha técnica y con un evidente desparpajo. La verticalidad y el atrevimiento son algunos de sus atributos, aunque la falta de continuidad y algunas malas decisiones generaron que todavía no haya podido asentarse contundentemente en el fútbol europeo.

DATOS CLAVE

River incorporó a Kendry Páez, volante de 18 años, a préstamo desde el Chelsea.

El acuerdo de cesión con el club de Núñez será por una temporada.

