River anunció la venta de entradas para la vuelta ante Palmeiras por la Libertadores: cuándo y cómo comprar

Este miércoles, en el Monumental, River hará de local ante Palmeiras y se abrirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre dos de los candidatos a esta edición del certamen más importante del continente.

El equipo de Marcelo Gallardo tendrá la responsabilidad de hacer una buena performance en condición de local para luego definir la serie en Sao Paulo una semana más tarde, con los primeros 90 minutos disputados.

Para aquellos hinchas de River que quieran viajar a Brasil para alentar al Millonario en la vuelta de la serie de cuartos de la Libertadores, esta domingo el club hizo oficial la modalidad para comprar las entradas y poder asistir al Allianz Parque, en el barrio paulista de Agua Branca. A continuación, todos los detalles.

Cómo y cuándo comprar las entradas para Palmeiras vs. River: el comunicado del club

River emitió un comunicado en su página web en el que detallaron la modalidad de compra de las 1.800 entradas que Palmeiras le otorgará a la facción visitante para el partido que se disputará en Brasil el próximo 24 de septiembre.

Información sobre la venta de localidades para presenciar el partido de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025, que se disputará el miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque de la ciudad de San Pablo, Brasil.

Habrá 1.800 localidades disponibles, destinadas exclusivamente a socios de River, cuya venta se realizará a través de RiverID A PARTIR DEL MARTES 16 DE SEPTIEMBRE, A LAS 10.

IMPORTANTE: VALIDACIÓN OBLIGATORIA EN EL SITIO DE PALMEIRAS

Quienes adquieran su entrada en RiverID, deberán completar un trámite adicional en el sistema del club local para que la misma sea válida. Este proceso es obligatorio y condición indispensable para poder ingresar al estadio por reconocimiento facial (único sistema de acceso disponible).

Es importante que sólo realicen este registro aquellos que hayan adquirido previamente su entrada en RiverID.

PASOS A SEGUIR:

1 – Compra de entrada en RiverID: los socios podrán adquirir su localidad desde el martes 16 de septiembre a las 10.

2 – Registro en el sitio de Palmeiras: quienes hayan obtenido su entrada, deberán ingresar para validarla en www.ingressospalmeiras.com.br, registrarse como extranjeros y cargar los datos de su pasaporte o DNI.

3 – Una vez completado el formulario, recibirán un enlace en su correo electrónico. Allí deberán cargar nuevamente sus datos, junto a la imagen de su pasaporte o DNI.

4 – Luego de recibida la documentación, Palmeiras validará la identidad de cada hincha en un proceso que puede demorar entre 24 y 48 horas.

5 – Validación y reconocimiento facial: una vez aprobado el registro, el hincha recibirá en su correo electrónico un enlace para registrar su rostro en el sistema de Palmeiras.

6 – Asignación definitiva de la entrada: tras completar estos pasos, se enviará por mail un comprobante de compra. Es importante destacar que dicho comprobante no será válido para ingresar al estadio, ya que el acceso al Allianz Parque se realizará ÚNICAMENTE por biometría facial.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras: la serie completa

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.