Tras quedar libre de su paso por Turquía, el mediocampista analiza ofertas y ya despertó el interés de un club de la Liga Profesional.

A casi un año de su salida de River tras ser apartado por decisión de Marcelo Gallardo, Matías Kranevitter podría estar cerca de volver al fútbol argentino. Luego de finalizar su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía y quedar con el pase en su poder, el mediocampista de 33 años analiza regresó al país para analizar el paso siguiente de su carrera y despertó el interés de un club de la Liga Profesional.

Según pudo saber Bolavip, desde Huracán sigue de cerca la situación del volante tucumano y ya realizó los primeros contactos para interiorizarse sobre sus condiciones. Por ahora, la situación no pasó de sondeos y charlas informales, aunque el Globo lo tiene marcado como una alternativa para reforzar el mediocampo de cara al próximo semestre.

Kranevitter pasó la última temporada en el fútbol turco después de haber quedado fuera de la consideración de Gallardo durante la profunda reestructuración que encaró River en 2025. Al integrar la lista de futbolistas prescindibles, terminó aceptando la propuesta del Karagümrük en busca de continuidad.

Su paso por Turquía le permitió disputar 26 partidos oficiales y sumar cerca de 2.000 minutos en cancha. Sin embargo, el descenso de su equipo y la finalización de su contrato marcaron el cierre de una etapa que hoy lo encuentra evaluando posibilidades para relanzar su carrera.

Kranevitter podría recalar en Huracán tras quedar libre en Turquía (Getty Images).

En ese escenario aparece Huracán. El conjunto dirigido por Diego Martínez busca incorporar un volante central y la experiencia del ex River, con pasado en Europa y la Selección Argentina, podría aportarle jerarquía a una zona clave del equipo.

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Formado en River, donde conquistó la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 antes de ser transferido al fútbol europeo, el volante también pasó por clubes como el Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit y Monterrey. Ahora, podría encontrar una nueva oportunidad en el fútbol argentino.

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