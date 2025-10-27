River hoy: Driussi quedó casi descartado del Superclásico y un ex delantero bancó a muerte a Borja

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 27 de octubre de 2025, a días de las elecciones presidenciales y del duelo ante Gimnasia por el Torneo Clausura. Se conoció el grado de la lesión de Sebastián Driussi y es duda para el Superclásico, Borja obtuvo la ciudadanía argentina y dejó de ocupar cupo extranjero, un ex delantero del club respaldó al Colibrí y analizó el duro presente del Millonario.

Driussi, con una distensión y lejos del Supreclásico

Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Se trata de un problema físico que, si bien no llega a ser un desgarro, lo deja afuera del próximo compromiso ante Gimnasia (domingo 20:30) y lo pone seriamente en duda para el Superclásico ante Boca.

El delantero tendría al menos para dos semanas de recuperación, lo que significa que llegaría muy con lo justo al encuentro en La Bombonera. De todas formas, teniendo en cuenta la seguidilla de lesiones para el goleador, su evolución será día a día.

Borja dejó de ocupar cupo extranjero

Miguel Ángel Borja recibió la ciudadanía argentina y es por eso que liberó un cupo de extranjeros para el club, por lo que si el ‘Muñeco’ en conjunto con la dirigencia lo deciden, en la próxima ventana de fichajes podrán sumar a otro jugador nacido fuera del país.

De esta manera, el Millonario ahora solamente tiene tres de los seis cupos de extranjeros permitidos. Quienes ocupan un lugar actualmente son el uruguayo Sebastián Boselli y los colombianos, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Por su parte, Paulo Díaz, Matías Galarza Fonda y Giorgio Costantini tienen ciudadanía argentina, por lo que liberan lugar.

Bichi Fuertes bancó a Borja

Esteban Fuertes, popularmente conocido como el Bichi pasó por River en la temporada 2002/03 y allí fue campeón del Clausura 2003, en su paso por Núñez jugó 45 partidos y marcó 16 goles. En las últimas horas, el ex atacante dialogó con Dupla Técnica y respaldó al Colibrí: “Borja es uno de mis jugadores preferidos en River, lo banco a muerte. River no tiene un nueve así de área como Borja por eso lo banco”.

Se vienen las elecciones en River

El próximo sábado 1 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en River y serán cinco las listas participantes. Por el oficialismo el candidato a suceder a Jorge Brito es Stefano Di Carlo, mientras que la oposición va fragmentada y tiene cuatro listas separadas: Carlos Trillo, Luis Belli, Pablo Kunati y Daniel Kiper también aspiran a la presidencia. Podrán votar los socios mayores de 16 años con más de tres años de antigüedad y que tengan la cuota al día.