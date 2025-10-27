Fue campeón con River, afirmó que Gallardo no encontró el funcionamiento y respaldó a Borja: “Es mi preferido”

River atraviesa un momento delicado en el tramo final del año. En las últimas semanas quedó eliminado de la Copa Libertadores, de la Copa Argentina y perdió terreno importante en el Torneo Clausura, en el cual llegó a acumular cuatro derrotas de manera consecutiva. El equipo no logra jugar bien, los resultados no se dan y muchos jugadores aparecen en el ojo de la tormenta, como es el caso de Miguel Ángel Borja, quien fue cuestionado prácticamente durante todo este 2025.

Esteban Fuertes, popularmente conocido como el Bichi pasó por River en la temporada 2002/03 y allí fue campeón del Clausura 2003, en su paso por Núñez jugó 45 partidos y marcó 16 goles. En las últimas horas, el ex atacante dialogó con Dupla Técnica y respaldó al Colibrí: “Borja es uno de mis jugadores preferidos en River, lo banco a muerte. River no tiene un nueve así de área como Borja por eso lo banco”.

Fuertes y el presente de River

El Bicho también analizó la actualidad del Millonario: “River no está acostumbrado a esto, River se mal acostumbró en el último paso de Marcelo. Los equipos de Gallardo están acostumbrados a otra cosa y la gente se mal acostumbró con Gallardo“.

Además, agregó: “La camiseta de River pesa. No es fácil decir este viene, se pone la camiseta y juega. No es así. Le ha pasado a grandes jugadores y sin ir más lejos Lanzini salió de River. Cuando volvió de la mejor liga del mundo le costó jugar en River y no tuvo buenos rendimientos”.

El Bichi respaldó a Gallardo

El ex delantero del Millonario también se refirió a Marceo Gallardo: “No le está encontrando el funcionamiento porque no hay ningún otro equipo que tenga mejor plantel que River. Pero es cuestión de que lo pueda encaminar y seguramente lo va a hacer porque los jugadores los tiene”.

Publicidad

Publicidad

“Se lo critica porque trajo a todos los jugadores que él quería y el equipo no funciona como él quiere. Pero ya lo ha dicho en las conferencias de prensa que él es el primero que se da cuenta que las cosas no están saliendo bien”, completó Fuerte.

Esteban Fuertes contó que pudo jugar en Boca

A mediados de la década del 90, Esteban Fuertes apareció en el radar de Boca y así lo recordó :”Me llamaron cuando yo estaba en Platense. No sé qué delantero se iba en Boca y estaban entre Palermo y yo. Creo que no se equivocó Boca ja. Siempre dije que era hincha de River desde muy chiquito pero cuando te metes en esta profesión vos te haces hincha de la camiseta que defendes. Obviamente que la simpatía por tu club del que eras hincha de chiquito no se te va a ir pero defendes a morir la camiseta que te pones”.

ver también Los 5 jugadores que supieron ser muy queridos por los hinchas de River y hoy están en la cuerda floja

DATOS CLAVE

River fue eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Argentina recientemente.

fue eliminado de la y la recientemente. Esteban Fuertes , ex River, jugó 45 partidos y marcó 16 goles en la temporada 2002/03 .

, ex River, jugó y marcó en la temporada . El exjugador Fuertes respaldó a Miguel Ángel Borja en el contexto de las críticas actuales al club.

Publicidad

Publicidad

ver también Miguel Borja recibió la ciudadanía argentina: los extranjeros que ocupan cupo en River