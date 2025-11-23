River y Racing se verán las caras el próximo lunes por los octavos de final del Torneo Clausura. El duelo será en el Cilindro y comenzará a partir de las 19.15 horas. Marcelo Gallardo define la formación y una de las principales dudas aparece en la ofensiva.

Facundo Colidio no será de la partida ya que todavía no se recuperó de su lesión, por lo que todo indica que los delanteros elegidos por el Muñeco serán Maxi Salas y Sebastián Driussi. Los hinchas, tras ver sus grandes actuaciones en la Reserva piden por Agustín Ruberto, quien seguramente sea convocado para viajar a Avellaneda.

Los hinchas de River pidieron por la dupla Salas-Ruberto para enfrentar a Racing

A través de su canal de WhatsApp, Bolavip propuso una encuentra para que los hinchas de River elijan la dupla ofensiva para visitar a Racing. Las opciones eran variadas: Driussi-Salas, Driussi-Ruberto, Salas-Ruberto, Ruberto-Subiabre, Ruberto-Freitas y Freitas-Subiabre. Por una diferencia abismal la que se impuso fue la conformada por Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. De esta manera, la gran mayoría pidió que salga del equipo Sebastián Driussi.

Ruberto pide pista a base de grandes rendimientos en Reserva

El atacante sufrió una dura lesión a comienzos de este 2025 y se perdió gran parte del año. Tras recuperarse de la rotura de ligamentos, Ruberto sumó minutos en Reserva, donde ya convirtió varios tantos. De hecho, viene de marcar un doblete ante Huracán. El pasado domingo fue al banco ante Vélez, pero Gallardo no lo mandó a la cancha.

ver también Nacho Fernández se irá de River y ya aceptó negociar con otro equipo del fútbol argentino

Agustín Ruberto. (Foto: Prensa River).

Publicidad

Publicidad

La probable formación de River para enfrentar a Racing

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para enfrentar a los Gustavo Costas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

A qué hora y dónde juegan River y Racing por los octavos del Torneo Clausura

El Millonario visitará a Racing en el Cilindro el próximo lunes a partir de las 19.15 horas por los octavos de final del Torneo Clausura. Finalmente, luego de la marcha atrás de Aprevide, el encuentro será con público en las tribunas, por lo que se esperan más de 45 almas para alentar al equipo de Gustavo Costas en un enfrentamiento que tendrá algunos condimentos especiales como el regreso de Juanfer Quintero, Marcos Acuña y Maxi Salas al Cilindro.

¿Quiénes están del mismo lado del cuadro?

El vencedor del duelo entre River y Racing se verá las caras en cuartos de final ante el vencedor del partido entre Lanús y Tigre, que jugarán el próximo miércoles ya que el Granate viene de jugar la final de la Sudamericana. Por otro lado, el primer cuartofinalista de este lado del cuadro es Argentinos Juniors que superó a Vélez, el Bicho irá en cuartos ante el triunfador del enfrentamiento entre Boca y Talleres. Por tal motivo, si el Millonario y el Xeneize ganan sus partidos, recién podrían verse las caras en semifinales.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE