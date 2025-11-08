Es tendencia:
Con Montiel y Driussi recuperados, los convocados de River para el Superclásico ante Boca

Marcelo Gallardo recuperó a dos futbolistas clave para visitar La Bombonera. El campeón del mundo, incluso, alinearía como titular.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT definió la convocatoria para el Superclásico ante Boca.
© NurPhoto via Getty ImagesEl DT definió la convocatoria para el Superclásico ante Boca.

Tras la última práctica de fútbol que River realizó este mediodía en Ezeiza, Marcelo Gallardo definió los futbolistas convocados para el Superclásico ante Boca en La Bombonera, este domingo desde las 16.30, por la decimoquinta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

La buena noticia para el DT fue que este mismo sábado recibieron el alta médica Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, por lo que pudo incluirlos a ambos en la nómina de jugadores disponibles para entrar en acción si así lo dispone.

Los 24 futbolistas elegidos por Marcelo Gallardo, sin sorpresas en la confección de esa nómina, pasarán la noche en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero, donde concentrarán y aguardarán el momento de partir rumbo a La Bombonera este domingo.

Tweet placeholder

Quien se sabía que no iba a poder formar parte de la convocatoria era Facundo Colidio, quien en el pasado duelo ante Gimnasia sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. En ese sentido, lo que podría favorecer la convocatoria de Driussi es que Gallardo modifique el plan de jugar con Maximiliano Salas como único delantero.

La decisión de agregar un mediocampista tenía que ver con el mal presente de Miguel Borja, que falló un penal ante el Lobo, pero Gallardo ganó ahora una opción más para el ataque, que de estar al cien por ciento podría ganar incluso lugar en la alineación titular.

La probable formación de River

Aunque la alineación recién se dará a conocer de manera oficial horas antes del partido, Marcelo Gallardo ya tendría definidos, siempre que Montiel esté al cien por ciento, los once nombres que presentará River desde el inicio en el Superclásico. El que se habría ganado un lugar en las últimas horas es Enzo Pérez.

Así las cosas, El Millonario alinearía con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, Santiago Lencina o Sebastián Driussi, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Noticia en desarrollo…

