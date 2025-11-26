Es tendencia:
River hoy: interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 26 de noviembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

River ya no tendrá competencia por lo que resta del año tras la derrota 3-2 sufrida ante Racing por los octavos de final del Clausura 2025 y solo le queda esperar para saber si accederá o no a la Copa Libertadores de 2026, para lo que dependerá de que Boca o Argentinos Juniors, por ya haber sido eliminado Rosario Central, conquisten el título por ser los equipos que lo superan en la Tabla Anual.

Marcelo Gallardo, que no logró cumplir con ninguno de los objetivos planteados, se comprometió en su última conferencia de prensa a trabajar sin descanso para corregir todo aquello que no salió este año de cara a la próxima temporada, con un plantel que tendrá muchas salidas y para el que se esperan refuerzos de categoría.

Interés en Matías Galarza Fonda

El gran villano de la eliminación de River a manos de Racing en Avellaneda fue Matías Galarza Fonda, quien ingresó en el complemento del partido que se disputó el lunes y cometió el error que le permitió a Gastón Martirena ganarle la posición dentro del área y marcar el gol que sentenció el encuentro.

El jugador que forma parte de la Selección de Paraguay se disculpó con los hinchas desde las redes sociales, pero esa relación parece haber llegado a un punto de no retorno al mismo tiempo que en Olimpia se ilusionan con la posibilidad de repatriarlo. “Ojalá que pueda superar el momento que está pasando en River. Tiene un salario prácticamente europeo, pero todos los jugadores que nacieron y se hicieron en Olimpia siempre son nombres que suenan para volver al club”, dijo el presidente del club paraguayo, Rodrigo Nogues.

Matías Galarza suena para volver a Olimpia. (Getty).

El nuevo mecanismo de contrataciones que anunció Di Carlo

River 2026: los jugadores que se van a ir y los “refuerzos” que tendrá Gallardo

En reunión de comisión directiva, Stéfano Di Carlo anunció que los próximos refuerzos recibirán parte de su salario en un monto fijo y el restante porcentaje de acuerdo a los resultados que obtengan dentro de la cancha.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%, el resto será por productividad que se darán solo cuando haya resultados”, dijo el directivo. Las variables que pueden incrementar o bajar la remuneración de los nuevos jugadores serían, por ejemplo, partidos jugados, goles convertidos en el caso de los delanteros, títulos obtenidos, clasificaciones a copas, etc. Esta medida, naturalmente, no afectará a los actuales integrantes del plantel ya que sus contratos fueron firmados con anterioridad.

Los jugadores que dejarán el club

Son seis los futbolistas de River que finalizan su contrato en diciembre de 2025 y no serán renovados, por lo que se marcharán del Millonario. Se trata de Ignacio Fernández, Milton Casco, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. A estos nombres hay que sumar a Paulo Díaz, quien directamente ni concentró para los últimos dos partidos y no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Pero hay también otros que sin buenos rendimientos este año, podrían marcharse si llega una oferta que le cierra al club. Entre estos, destacan los nombres de Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.

Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

