Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: “Se viene un 2026 soñado”

En un 2025 tan negativo para River en lo futbolístico que terminó de romper la comunión entre los jugadores y los hinchas, puede que Matías Galarza Fonda haya terminado siendo el mayor de los villanos producto de las circunstancias que lo llevaron a cometer el último gran error del equipo en la temporada, que derivó en la eliminación en los octavos de final del Clausura 2025 a manos de Racing.

Tal ha sido el peso de la crítica sobre el paraguayo que su representante no se había atrevido a garantizar días atrás su continuidad en El Millonario, pese a que llegó hace nada más que cuatro meses procedente de Talleres de Córdoba, y hasta dijo contar con propuestas atractivas para el jugador, tanto en su país como en Brasil.

Pero marcharse por la puerta de atrás no parece estar en los planes de Galarza, quien de regreso a su país reconoció que no logró cerrar como esperaba un año que para él fue muy productivo en lo personal, no solo por haber llegado a uno de los equipos más importantes de Sudamérica sino también por haberse ganado la confianza de Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay y tener grandes chances de disputar el próximo Mundial.

“Viví muchas experiencias y la verdad que después de un 2025 con muchos buenos momentos, al final se complicó un poco. Pero lo tomé como aprendizaje. Estoy feliz en el club donde estoy”, le dijo a Pasión Estudio para confirmar su deseo de permanecer en River, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.

El mediocampista se ilusiona con revertir su imagen en River y disputar el Mundial con Paraguay (Getty).

Y confiado en que logrará revertir la imagen que hoy tienen los hinchas del Millonario, avisó: “Se viene un 2026 soñado, así que estoy preparándome para eso. Al hincha de River le digo que voy a dar lo mejor de mí, que lastimosamente no se dieron las cosas, pero que 2026 va a ser un excelente año, si Dios quiere”.

Qué había dicho su representante

Aunque Regis Marques, representante de Matías Galarza, había reconocido el deseo de continuar en River por parte del jugador, se había mostrado cauteloso respecto a las intenciones que podía llegar a tener el club. “Él está con ganas de seguir en River, pero obvio que hay que terminar el año y mirar qué es lo que quiere la dirigencia. Entonces, vamos a esperar a que pase un poco este momento para evaluar que es lo mejor para él y para River”, le dijo a Rock & Pop de Paraguay.

Además, dijo que en Olimpia estaban dispuestos a hacer un esfuerzo para su regreso y que también había en Brasil varios equipos interesados en su contratación. “Tenemos propuestas importantes para él, por ahí no tan importantes para River. Vamos a esperar un poco y decidir más adelante“, remarcó.

Data clave

Matías Galarza Fonda llegó a River Plate hace cuatro meses procedente de Talleres de Córdoba .

llegó a River Plate hace procedente de . El contrato de Galarza con River Plate se extiende hasta diciembre de 2028 .

con River Plate se extiende hasta . Regis Marques, representante de Galarza, mencionó que Olimpia y equipos de Brasil están interesados en el jugador.

