Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: “Se viene un 2026 soñado”

El mediocampista que tiene contrato con el Millonario hasta 2028 dijo haber tenido un gran año pese a la decepción del final.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El mediocampista quiere ser jugador de River cuando le toque representar a Paraguay en el Mundial.
© AFP via Getty ImagesEl mediocampista quiere ser jugador de River cuando le toque representar a Paraguay en el Mundial.

En un 2025 tan negativo para River en lo futbolístico que terminó de romper la comunión entre los jugadores y los hinchas, puede que Matías Galarza Fonda haya terminado siendo el mayor de los villanos producto de las circunstancias que lo llevaron a cometer el último gran error del equipo en la temporada, que derivó en la eliminación en los octavos de final del Clausura 2025 a manos de Racing.

Tal ha sido el peso de la crítica sobre el paraguayo que su representante no se había atrevido a garantizar días atrás su continuidad en El Millonario, pese a que llegó hace nada más que cuatro meses procedente de Talleres de Córdoba, y hasta dijo contar con propuestas atractivas para el jugador, tanto en su país como en Brasil.

Pero marcharse por la puerta de atrás no parece estar en los planes de Galarza, quien de regreso a su país reconoció que no logró cerrar como esperaba un año que para él fue muy productivo en lo personal, no solo por haber llegado a uno de los equipos más importantes de Sudamérica sino también por haberse ganado la confianza de Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay y tener grandes chances de disputar el próximo Mundial.

“Viví muchas experiencias y la verdad que después de un 2025 con muchos buenos momentos, al final se complicó un poco. Pero lo tomé como aprendizaje. Estoy feliz en el club donde estoy”, le dijo a Pasión Estudio para confirmar su deseo de permanecer en River, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.

El mediocampista se ilusiona con revertir su imagen en River y disputar el Mundial con Paraguay (Getty).

El mediocampista se ilusiona con revertir su imagen en River y disputar el Mundial con Paraguay (Getty).

Y confiado en que logrará revertir la imagen que hoy tienen los hinchas del Millonario, avisó: “Se viene un 2026 soñado, así que estoy preparándome para eso. Al hincha de River le digo que voy a dar lo mejor de mí, que lastimosamente no se dieron las cosas, pero que 2026 va a ser un excelente año, si Dios quiere”.

Publicidad

Qué había dicho su representante

Tras el pedido de disculpas de Galarza Fonda, su representante reconoció ofertas y reveló su deseo: “Propuestas importantes para él, no para River”

ver también

Tras el pedido de disculpas de Galarza Fonda, su representante reconoció ofertas y reveló su deseo: “Propuestas importantes para él, no para River”

Aunque Regis Marques, representante de Matías Galarza, había reconocido el deseo de continuar en River por parte del jugador, se había mostrado cauteloso respecto a las intenciones que podía llegar a tener el club. “Él está con ganas de seguir en River, pero obvio que hay que terminar el año y mirar qué es lo que quiere la dirigencia. Entonces, vamos a esperar a que pase un poco este momento para evaluar que es lo mejor para él y para River”, le dijo a Rock & Pop de Paraguay.

Además, dijo que en Olimpia estaban dispuestos a hacer un esfuerzo para su regreso y que también había en Brasil varios equipos interesados en su contratación. “Tenemos propuestas importantes para él, por ahí no tan importantes para River. Vamos a esperar un poco y decidir más adelante“, remarcó.

Data clave

  • Matías Galarza Fonda llegó a River Plate hace cuatro meses procedente de Talleres de Córdoba.
  • El contrato de Galarza con River Plate se extiende hasta diciembre de 2028.
  • Regis Marques, representante de Galarza, mencionó que Olimpia y equipos de Brasil están interesados en el jugador.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Soñaba ser goleador, fue arquero revelación del fútbol argentino y con solo un año en Primera División jugará el Mundial de 2026
Fútbol Sudamericano

Soñaba ser goleador, fue arquero revelación del fútbol argentino y con solo un año en Primera División jugará el Mundial de 2026

Fue símbolo de la Selección de Paraguay, disputó 3 Mundiales y destacó a un ex Boca como pieza clave para Alfaro
Fútbol Sudamericano

Fue símbolo de la Selección de Paraguay, disputó 3 Mundiales y destacó a un ex Boca como pieza clave para Alfaro

¿Qué canal pasa Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas?
Eliminatorias de Conmebol

¿Qué canal pasa Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas?

Carlos Tevez se definió como DT y habló de la posibilidad de dirigir Boca: “No desespero”
Boca Juniors

Carlos Tevez se definió como DT y habló de la posibilidad de dirigir Boca: “No desespero”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo