A poco más de 6 meses de su salida de Inter de Porto Alegre, el Pelado analiza volver a tomar un desafío en el medio local.

Aunque la atención de todos los futboleros está sobre el Mundial 2026, los clubes de la Liga Profesional afrontan el mercado de pases de cara al Torneo Clausura. San Lorenzo, que acaba de perder a su entrenador por la renuncia de Gustavo Álvarez, tiene urgencia por conseguir a un nuevo líder del proyecto.

Con grandes dificultades a nivel económico, el club de Boedo analiza el mercado de pases y los entrenadores a disposición. En ese contexto, salió el nombre de Ramón Díaz, que ya tuvo dos pasos por la institución y dejó un grato recuerdo entre los hinchas.

Según pudo saber BOLAVIP, Ramón se reunió con los dirigentes de San Lorenzo, que pretenden su regreso a 16 años de su última experiencia en el fútbol argentino y a 15 de su último pasaje por el Ciclón. Hasta el momento, las partes no llegaron a hablar de lo económico.

En total, entre los dos ciclos en San Lorenzo, Ramón Díaz cosechó más del 55% de los puntos en disputa. Ganó el Torneo Clausura 2007 y llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2008, cuando el club todavía perseguía su primera estrella.

Los otros candidatos en carpeta de San Lorenzo

Eduardo Berizzo, candidato a DT de San Lorenzo. (Foto: Getty)

Además de Ramón Díaz, el perfil más destacado en esta búsqueda, los dirigentes del club de Boedo tienen otros nombres sobre la mesa. Eduardo Berizzo es otra de las opciones fuertes por estas horas, sobre todo después de la primera reunión con los directivos.

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Además, otros entrenadores relacionados al club como Pipo Gorosito, Rubén Darío Insúa, Leandro Romagnoli, Kily González y Juan Antonio Pizzi también están en el radar.

Pablo Zabaleta se ofreció como DT a San Lorenzo

“Me duele el momento de San Lorenzo. Yo llegué con 12 años al club, hice todas las inferiores hasta llegar a Primera y vivía en la pensión. Lo conozco muy bien por dentro”, dijo en entrevista con Para qué te traje el ex jugador que disputó 79 partidos con El Ciclón entre 2002 y 2005.

Y al ser consultado sobre su deseo personal de dirigir al Ciclón algún día, expresó: “Hice el curso y ser DT es lo que me gusta. Vengo de una experiencia de un año y medio como ayudante de campo. Quizás en algún momento se dé la oportunidad de irme solo a algún lugar. Jamás descartaría nada, menos a San Lorenzo que es el club donde empecé y estuve muchos años”.

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