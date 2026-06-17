River hoy: llegada de Arambarri, venta encaminada y nueva mano derecha de Longoria

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 17 de junio.

River ya dio a conocer el nombre de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet para realizar el tramo fuerte de la pretemporada en Alicante, España, y por esa razón se encuentra buscándole nuevo destino a la mayoría de ellos.

Además, arribó Mauro Arambarri para firmar como el segundo refuerzo para Chacho, tras haber vinculado a Nicolás Otamendi hasta diciembre de 2027; y sumó a Domingo Catoira como mano derecha de Pablo Longoria en la dirección deportiva.

Llegó Arambarri

Mauro Arambarri llegó a Argentina para transformarse en nuevo jugador de River. Durante la mañana de este miércoles acudió a la Clínica Rossi para hacerse los exámenes médicos de rigor y de no haber imprevistos en los resultados de los mismos quedará en condiciones de estampar la firma al contrato que le permitirá sumarse al plantel para comenzar a trabajar.

El vínculo del mediocampista de 30 años se extenderá hasta diciembre de 2029 y se espera que ya desde el jueves pueda entrenarse a las órdenes de Eduardo Coudet. Todavía no tomó contacto con la prensa, por lo que siguen por conocerse sus primeras sensaciones de llegar al Millonario.

Arambarri será el segundo refuerzo de River.

Se encaminó la venta de Herrera

Luego de dos préstamos consecutivos, Columbus Crew avanzó para adquirir definitivamente la ficha de Andrés Herrera y ya hay negociaciones avanzadas con la dirigencia de River para cerrar la operación. El equipo estadounidense ya lo había querido comprar el año pasado, pero por cuestiones de normativa de la MLS vinculadas no lo consiguió y negoció otra cesión.

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“El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club“, había informado River en el mismo comunicado en que dio a conocer quiénes son los 14 futbolistas borrados de la pretemporada por Eduardo Coudet.

Catoira se sumó a la dirección deportiva

Domingo Catoira, un viejo conocido de Pablo Longoria, se incorporó a River para volver a trabajar junto a él en la gestión deportiva. El español de 53 años tiene basta experiencia como directivo en su país y según avanzó el periodista Germán García Grova se encargará del área de scouting y la búsqueda de talentos jóvenes.

Data clave

Mauro Arambarri llegó a River para firmar contrato hasta diciembre de 2029.

llegó a River para firmar contrato hasta diciembre de 2029. Andrés Herrera finalizará su préstamo para ser transferido al Columbus Crew.

finalizará su préstamo para ser transferido al Columbus Crew. Domingo Catoira se incorporó a la dirección deportiva del club River.