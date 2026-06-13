River hoy: posible salida de Pezzella, oferta formal por Simeone y postura ante la cláusula de Correa en Tigres

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 13 de junio.

Con el grueso de su plantel de vacaciones, salvo aquellos que están disputando el Mundial con sus respectivas selecciones, River continúa trabajando en la reestructuración que anunció su presidente Stéfano Di Carlo, con diferentes gestiones muy avanzadas.

En materia de refuerzos, con la tranquilidad de ya tener cerrados los arribos de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, El Millonario sigue adelante en las negociaciones por Giovanni Simeone y Ángel Correa. Pero también busca resolver algunas de las alrededor de 15 salidas que planteó como necesarias su máximo mandatario.

La posición de Pezzella ante la posibilidad de dejar el club

Germán Pezzella, uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar que tiene River en su plantel, forma parte de la lista de futbolistas prescindibles de cara al mercado de pases, pero a diferencia de otros jugadores tiene el firme deseo de quedarse a pelear por un lugar.

Así las cosas, mucho dependerá la decisión que pueda tomar al respecto Eduardo Coudet o también la aparición de una oferta que en El Millonario consideren conveniente. Por la cabeza del defensor no pasa la posibilidad de rescindir el vínculo, una de las opciones que maneja el club, sino poder ser parte de la pretemporada en España e intentar recuperar su mejor nivel.

Pezzella quiere ir de pretemporada a España.

Oferta al Torino por Gio Simeone

River hizo llegar al Torino una oferta formal de 9 millones de euros para poder concretar el fichaje de Giovanni Simeone, delantero surgido en el club que lleva años en el fútbol italiano. Según el periodista César Luis Merlo, el club de Turín rechazó esa propuesta.

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Aunque El Millonario cuenta con el visto bueno del jugador, que tiene ganas de volver, todavía está muy lejos de las exigencias del club dueño de su ficha, que devolvió el ofrecimiento haciendo saber que pretende 15 millones para dejarlo salir.

¿Se pagará la cláusula de Correa?

El hecho de que River tenga todo acordado con Ángel Correa para sumarlo como refuerzo es una buena noticia, pero no definitiva. Porque en Tigres de la UANL no le están poniendo fácil las negociaciones al pretender que el jugador solo pueda salir a partir del pago de su cláusula de rescisión.

El monto de la misma es de 15 millones de dólares y, aunque Di Carlo había dicho que el club estaría dispuesto a desembolsar sumas importantes de dinero para nutrir de jerarquía al plantel de Chacho Coudet, quieren intentar sacarlo por menos.

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