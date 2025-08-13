River hoy: regreso de Driussi, chance de estreno para Portillo y decisiones de Gallardo para visitar a Libertad

Solo falta un día para que River visite a Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio de la Huerta de Asunción y en la convocatoria de Marcelo Gallardo que ya se dio a conocer desde el club hay varias novedades importantes.

El equipo realizará un último entrenamiento en su predio en Ezeiza a partir de las 15.00 y una vez finalizado el mismo, alrededor de las 18.30, partirá rumbo a la capital paraguaya en vuelo chárter para ya quedar concentrado en las instalaciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La vuelta de Driussi

Tras recibir el alta médica de la lesión en el tobillo izquierdo que había sufrido enfrentando a Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes, Sebastián Driussi volvió a formar parte de una convocatoria de Marcelo Gallardo justo para un partido de máxima trascendencia como la ida de octavos de final de Copa Libertadores.

El delantero cumplió así con el gran objetivo que se había planteado cuando inició su rehabilitación y ya desde este jueves se espera que sume sus primeros minutos para empezar a ganar ritmo con vistas a poder ser parte del equipo titular la próxima semana en la revancha.

Primera convocatoria para Juan Carlos Portillo

Uno de los refuerzos que River cerró para este semestre y que tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos oficiales en el club es Juan Carlos Portillo, defensor que llegó procedente de Talleres de Córdoba y por primera vez forma parte de una convocatoria del DT.

El jugador se sumó al Millonario con una lesión y aunque ya había recibido el alta médica el cuerpo técnico había decidido que tuviera una serie de entrenamientos especiales de readecuación antes de poder hacer su estreno, pero las bajas que viene sufriendo el plantel en defensa hicieron que se adelantaran esos tiempos y tenga la oportunidad de jugar ya desde este jueves, por la que esperará en el banco de suplentes.

Las decisiones de Gallardo en la alineación

Aunque la formación de River parta visitar a Libertad recién quedará confirmada horas antes del partido que se celebrará este jueves desde las 21.30, Marcelo Gallardo ya habría tomado la decisión de hacer hasta una modificación por línea en relación al equipo que disputó el clásico del último sábado ante Independiente.

Así las cosas, Paulo Díaz reemplazaría a Lautaro Rivero en la zaga central, y Juan Fernando Quintero tomaría el lugar de Santiago Lencina en mitad de cancha. Menos probable es que Sebastián Driussi pueda ocupar el lugar de Miguel Borja para acompañar a Facundo Colidio en el ataque, pero si el DT lo ve bien podría dar también lugar a esa variante.

La probable formación de River vs. Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja o Sebastián Driussi.