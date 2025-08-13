Es tendencia:
Con escasez en defensa, un estreno y la vuelta de Driussi, los convocados de River para visitar a Libertad por la Copa Libertadores

Con muchas bajas pero dos regresos importantes y un refuerzo que podría tener su estreno, El Millonario está listo para una visita de máxima trascendencia a tierras paraguayas.

Por Juan Ignacio Portiglia

River está listo para viajar rumbo a Asunción de Paraguay, donde este jueves desde las 21.30 visitará a Libertad en el Estadio La Huerta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, certamen que es el objetivo prioritario del plantel que conduce Marcelo Gallardo.

A causa de las lesiones que ha venido sufriendo a lo largo del semestre, el DT ha tenido que armar un rompecabezas ya desde la convocatoria que se dio a conocer este miércoles, especialmente por la escasez de futbolistas para las labores defensivas.

Sin la posibilidad de contar con Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, quien sufrió una rotura de ligamentos en el clásico del pasado sábado ante Independiente, Gallardo incluyó por primera vez a Juan Carlos Portillo, refuerzo que llegó desde Talleres con problemas físicos y se encontraba en pleno reacondicionamiento, lo que marca su debut en una convocatoria. Además, está impedido de recurrir a Lautaro Rivero por no haberlo incluido en la lista de buena fe.

Así las cosas, la buen noticia para El Millonario en lo que a la defensa se refiere es la recuperación de Paulo Díaz, quien estaba en duda por una inflamación en la rodilla izquierda que lo había hecho perderse el duelo ante El Rojo, pero que se entrenó bien el último martes y finalmente fue incluido en la convocatoria.

Sebastián Driussi vuelve a estar disponible

Otra buena noticia para el DT entre las muchas bajas con las que debe lidiar River en la reanudación de la Copa Libertadores es el alta médica que recibió Sebastián Driussi, lo que le permitió hacerse un lugar en la convocatoria. El delantero no estará desde el inicio dada su inactividad, pero podría sumar minutos si Gallardo lo considera necesario.

Quien continúa ausente es Maximiliano Salas, quien había tenido una gran presentación tras su fichaje procedente de Racing pero sufrió un esguince de rodilla enfrentando a San Lorenzo que todavía lo tiene en proceso de rehabilitación.

La probable formación de River para visitar a Libertad

Con dudas cuya resolución recién se dará a conocer en las horas previas al encuentro, la probable alineación titular de River para visitar a Libertad de Paraguay sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza FondaLencina o Galoppo o Juanfer, Miguel Borja y Facundo Colidio.

¿River puede sumar un refuerzo por la grave lesión de Germán Pezzella?

