River hoy: Ruberto pide pista, la formación vs. Vélez y cómo podría haber Superclásico en octavos

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 14 de noviembre de 2025, con el foco puesto en el duelo del próximo domingo ante Vélez. La formación que pondría Marcelo Gallardo, qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos de final, los 4 resultados que lo dejan eliminado del Torneo Clausura y Ruberto pide pista con grandes actuaciones en Reserva.

La probable formación de River para enfrentar a Vélez

El próximo domingo, a partir de las 17 horas, River visitará a Vélez por la fecha 16 del Torneo Clausura. Si bien Gallardo todavía no confirmó el once, la formación sería: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

¿Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos de final del Clausura?

Boca Juniors 1° vs. 8° River Plate

Para esto el Xeneize debería ganarle a Tigre, aunque también el empate o la derrota lo ayudarían siempre que Unión o Central Córdoba no triunfen. Aquí, el Millonario no tendría que ganarle a Vélez y sí deberían sumar de a 3 puntos dos de los siguientes: Talleres, San Martín, Sarmiento o Gimnasia.

Boca Juniors 2° vs. 7° River Plate

ver también Qué resultados tienen que darse para que Boca y River se enfrenten por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

En este escenario los de Úbeda deberían perder o empatar y el Tatengue tendría que ganarle a Belgrano, superándolo por diferencia de goles en caso del igualdad del Xeneize. River debería resignar puntos para ser séptimo con solo una victoria de sus perseguidores.

Publicidad

Publicidad

Boca Juniors 3° vs. 6° River Plate

La posibilidad más remota de todas. Si bien el Millonario podría terminar en esta posición con varias combinaciones, el club de la Ribera debería perder ante Tigre, pero Unión ganar y Central Córdoba golear para esfumar los 8 goles de diferencia que le lleva Boca.

Los 4 resultados que se tienen que dar para que River quede afuera de los playoffs

River está sexto en la tabla de posiciones de la Zona B y lo máximo a lo que puede aspirar es al quinto puesto, para eso deberá ganarle a Vélez de visitante y esperar que San Lorenzo pierda su partido ante Sarmiento en condición de local.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, entre River -sexto- y el décimo que hay apenas dos puntos de diferencia, aunque cabe aclarar que el Millonario es el que, por lejos, mejor diferencia de gol tiene, por lo que en caso de empate en puntos, los de Núñez avanzarían a los playoffs.

Para que el Millonario se quede sin jugar los playoffs del Torneo Clausura se tienen que dar nada más y nada menos que cuatro resultados como mínimo: River perder ante Vélez y que Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia ganen, aunque cabe aclarar que también alcanzaría para con que tres de los cuatro lo hagan.

Ruberto pide pista

River atraviesa un difícil momento en lo que respecta a la ofensiva y Agustín Ruberto podría ser una alternativa más que interesante para Marcelo Gallardo. El pibe suma minutos en Reserva tras recuperarse de una rotura de ligamentos. Ya había marcado ante Ferro, pero el pasado jueves convirtió frente a Tigre y le manda un contundente mensaje al Muñeco de cara al futuro.

Publicidad

Publicidad