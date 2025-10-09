River hoy: sentido homenaje a Russo en el entrenamiento, posible XI vs. Sarmiento y nueva cláusula de 100 millones

River continúa con los entrenamientos a un duelo ante Sarmiento que deberá afrontar con una importante cantidad de bajas el próximo domingo desde las 19.15 en el Estadio Monumental, por la decimosegunda jornada del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

El normal desarrollo de la práctica de este jueves se vio interrumpido, sin embargo, por el llamado de Marcelo Gallardo a realizar un sentido minuto de silencio en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca que murió este miércoles, a los 69 años.

Homenaje de River a la memoria de Russo

Las banderas a media asta que se observan el el River Camp y el minuto de silencio al que llamó Marcelo Gallardo, que fue cumplido con enorme respeto por todos los presentes, fueron una prueba más del respeto con que el club despidió a Miguel Ángel Russo, a quien le tocaba desempeñarse por tercer ciclo como entrenador del clásico rival.

El mismo miércoles de su muerte, El Millonario ya se había expresado con un mensaje en sus redes sociales: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

Homenaje a Russo en el River Camp.

También hubo jugadores del actual plantel y exfutbolistas de gran identificación con el club que se expresaron desde las redes sociales lamentando la pérdida de un director técnico que dejará huella en el fútbol argentino.

Posible XI vs. Sarmiento

Ya enfocándose en el plano futbolístico, Marcelo Gallardo comenzó a resolver la alineación con la que saldrá a hacer frente a Sarmiento en el Estadio Monumental, teniendo que sortear una gran cantidad de bajas entre convocados a sus respectivas selecciones, sanciones y lesionados.

Con la buena noticia del alta médica recibida por Sebastián Driussi y la reducción del castigo para Maxi Salas, El Millonario saltaría a la cancha con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Nueva cláusula de 100 millones

Después de una negativa inicial por parte del futbolista y su representación, River llegó a un acuerdo para que Cristian Jaime, una de las figuras del plantel de Reserva que conduce Marcelo Escudero, firme su primer contrato profesional con el club.

El juvenil aceptó los nuevos términos y quedó vinculado hasta 2029 al club, que como ha sido su política con sus renovaciones en lo que va del año aplicó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares para blindarlo ante la avanzada de futuros pretendientes europeos.