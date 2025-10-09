Los 3 representantes de River que fueron al velorio de Russo en la Bombonera

Luego de duras semanas de batalla contra una complicada enfermedad, Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años. El entrenador de Boca Juniors conmocionó no solamente a los hinchas xeneizes, sino también al fútbol argentino en general.

La figura del exfutbolista de Estudiantes, dónde desarrolló toda su carrera, se agigantó hacia el resto de los clubes a partir de su etapa como DT. Su persona y su capacidad para llegar a logros deportivos en diferentes equipos hizo que se ganara el respeto incluso de los rivales.

En ese contexto, hinchas con todo tipo de camisetas se acercan desde esta mañana a Brandsen 805 para asistir al velorio de Russo, que se desarrolla en el hall principal de Boca. Desde temprano, River Plate mostró su apoyo por el fallecimiento del entrenador.

Luego de conocerse la noticia del deceso, las redes sociales del Millonario reflejaron condolencias y, esta mañana, una corona enviada desde Núñez con flores azules y amarillas acompañaron el velorio. Pero la compañía también fue física durante la tarde de este jueves.

Es que, en representación de River, tres de los dirigentes de la institución se hicieron presentes en la ceremonia. Jorge Brito, presidente del club, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, prosecretario, acompañaron a Boca en este duro momento.

Planteles como los de Rosario Central, San Lorenzo y Barracas Central se acercaron a las instalaciones de Boca. A pesar de que se especulaba con la presencia de Marcelo Gallardo o referentes del plantel del Millonario, los dirigentes fueron finalmente quiénes se acercaron a expresar las condolencias.

El velorio de Russo continuará el viernes

Los hinchas que quieran acercarse a despedir al entrenador de Boca tendrán la posibilidad de acercarse a Brandsen 805 hasta las 22 de este jueves, pero tendrán oportunidad también el viernes. Es que la dirigencia y la familia del entrenador decidieron extenderla hasta la siguiente jornada, durante el feriado, de 10 a 12.

