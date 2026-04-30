Jonathan La Rosa, cuñado de Marcelo Gallardo, rompió el silencio y explicó por qué se fue de River: “Me convenció”

Jonathan La Rosa dejó de pertenecer a la estructura del fútbol juvenil de River. Es hermano de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo, y cuando el Muñeco abandonó el club para emigrar hacia Al Ittihad, ya había sido desplazado de la Reserva, cargo en el que asumió por propia decisión del entrenador más exitoso en la historia riverplatense.

Luego de diversas versiones, fue el propio La Rosa quien reveló los motivos de su salida. En una entrevista exclusiva con La Página Millonaria, explicó que “es una decisión familiar”. Además, sostuvo que trasladará su futuro laboral y familiar hacia Estados Unidos: “Vengo viajando a Seattle en varias oportunidades y me convenció”, dijo.

“Terminé de perfeccionar mi inglés y un master en dirección deportiva”, destacó en el marco de la formación que hizo a partir de empezar a analizar la posibilidad de emigrar. Incluso, admitió que su salida tiene que ver con “una decisión más allá de la pelota” y aseguró que no hubo reparos por parte de Stefano Di Carlo: “Fue hablada de manera excelente con la dirigencia y me entendieron”, soltó.

Marcelo Gallardo junto a Jonathan La Rosa. (Foto: La Página Millonaria)

Al momento de que comenzó a trascender su salida, la misma fue vinculada a que River buscaba hacer una especie de ‘limpieza’ porque llegó de la mano del Muñeco, como así también que con el desembarco de Pablo Longoria, el nuevo Director Deportivo de la institución, y su idea de reestructuración. Incluso, se llegó a mencionar que hubo algún roce con la actual dirección deportiva del club, pero la palabra de quien se desempeñaba como director de metodologías de Fútbol Formativo a La Página Millonaria fue respaldada por la directiva.

“Se va por decisión propia, en buenos términos. Jony venía evaluando hace un tiempo si cambiar de forma de vida y pasar más tiempo con su familia. Se va a vivir a Seattle”, informó una alta fuente del club a La Página Millonaria. Además, la misma fuente añadió que “realizó varias clínicas en una Academia de allá en los últimos años e incluso ha elegido ese lugar como punto de sus vacaciones junto a su familia”.

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Los cargos que tuvo Jonathan La Rosa en River

Encargado de técnica individual

Entrenador de la Cuarta División

Entrenador de la Reserva

Entrendor de la Sexta División

Director de metodología (en la estructura de juveniles)

DATOS CLAVES