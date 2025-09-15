Es tendencia:
River podrá llevar visitantes contra Atlético Tucumán: los astronómicos precios de las entradas

El Millonario se prepara para su próximo compromiso por el Torneo Clausura dónde podrá contar con el aliento de sus hinchas.

Por Agustín Vetere

Los hinchas de River podrán viajar a Tucumán.
Ante Estudiantes de La Plata, River Plate sacó adelante un partido complicado al triunfar por 2-1 para quedar como el único puntero de la Zona B del Torneo Clausura. El Millonario, que piensa en los cuartos de final de la Copa Libertadores, se anotó como un firme candidato a pelear también en el plano local.

Aunque lo próximo para los dirigidos por Marcelo Gallardo es el partido de ida ante Palmeiras, en el horizonte ya aparece la novena fecha del Clausura. Será el sábado 20 de septiembre ante Atlético Tucumán en el noroeste argentino, aunque habrá lugar para los hinchas de River.

Según se confirmó este lunes, el duelo entre el Decano y el Millonario formará parte del plan de AFA para el regreso paulatino de los visitantes en el ámbito local. Para ello, se informaron los detalles para que los seguidores del club de Núñez adquieran sus entradas.

Los hinchas de River tendrán a disposición un total de 4300 lugares en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. La compra de los boletos solo será de manera presencial y en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol.

Lo sorprendente del anuncio fue el valor de las entradas, algo que generó la reacción de los hinchas en las redes sociales. Es que las 4 mil populares tendrán un precio de 60 mil pesos, mientras que las 300 plateas costarán nada menos que 100 mil.

River, en la cima del Torneo Clausura

Junto a Rosario Central, el elenco de Gallardo se mantiene dentro de los únicos invictos del certamen. Hasta el momento, el Millonario cosechó 18 unidades de las 24 que disputó. Le saca dos puntos de ventaja a su escolta, Deportivo Riestra.

Publicidad

De esta manera, los de Núñez están cerca de asegurar su presencia en los octavos de final del certamen. Al mismo tiempo, se mantienen arriba en la tabla anual, su chance de asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026 en caso de no levantar el trofeo continental en la actual edición.

agustín vetere
Agustín Vetere

