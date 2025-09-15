El esquema y dos puestos: las dudas de Gallardo en la probable formación de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Después de lo ocurrido el pasado sábado donde River venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura, en un partido en el que estuvo en inferioridad numérica y jugó de igual a igual, ahora la cabeza ya está puesta en el siguiente desafío. Lo que sí, el encuentro disputado en UNO generó un problema de cara al armado táctico del próximo compromiso, lo que se convirtió en un dilema.

El Millonario enfrenta este miércoles a Palmeiras por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental, donde buscará dar el primer paso para intentar avanzar a la próxima ronda. Con eso en mente, Marcelo Gallardo debe planificar qué jugadores saldrán desde el arranque a partir de las 21:30 horas, donde sobran las variantes…

Lo cierto es que el Muñeco cuenta con una incertidumbre que va más allá de los nombres propios: la duda está en el esquema. La fantástica interpretación de los futbolistas en la línea de 3/5 defensores que planteó River ante Estudiantes, dejó con una enorme sensación al entrenador y podría repetir la formación en el cotejo ante el conjunto brasileño por el certamen continental.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

Además hay 9 titulares confirmados, pero mientras uno depende de la táctica inicial, el restante es por una cuestión futbolística. El primer interrogante es entre la experiencia de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero y su impactante actualidad en la que pareciera haberse ganado el puesto a base de grandes rendimientos individuales en la zaga central del Millonario.

La otra duda es la inclusión de Juan Portillo o Juan Fernando Quintero, pero está directamente atado a lo que decida Gallardo con el planteo táctico a la hora de salir al campo de juego. Si River comienza con línea de 3 centrales / 5 defensores, el ex Talleres estará desde la partida. En cambio, si empieza con 4 en el fondo, es el talentoso colombiano el que será titular frente a Palmeiras.

Publicidad

Publicidad

En definitiva y con un entrenamiento de por medio que servirá para despejar todas las dudas aún presentes, el equipo titular sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Lautaro Rivero, zaguero central de River, surgido de las divisiones inferiores.

Los próximos partidos de River

Miércoles 17 de septiembre: River – Palmeiras | Copa Libertadores

Sábado 20 de septiembre: Atlético Tucumán – River | Torneo Clausura

Miércoles 24 de septiembre: Palmeiras – River | Torneo Clausura

Domingo 28 de septiembre: River – Riestra | Torneo Clausura

Jueves 2 de octubre: Racing – River | Copa Argentina

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el empate entre Boca y Rosario Central, así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana