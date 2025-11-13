Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Sufre Gallardo en plena sequía goleadora de River: Colidio quedó casi descartado para visitar a Vélez

El Millonario visitará al Fortín el próximo domingo desde las 17 horas por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Facundo Colidio
© GettyFacundo Colidio

Atrás quedó la dura derrota en el Superclásico del pasado domingo. River se centra en el duelo del próximo domingo ante Vélez por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura en la que sabrá si clasifica a los octavos de final y cómo termina en la tabla anual, pensando en la clasificación a las copas internacionales del año que viene. Para este encuentro, Marcelo Gallardo tendrá varias bajas de peso, entre ellas se destaca la de Facundo Colidio, quien todavía no se recuperó del pequeño desgarro sufrido ante Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado 2 de noviembre.

River atraviesa una sequía goleadora importante: en los últimos cinco partidos marcó solamente dos goles (ante Talleres en la victoria por 2 a 0 en Córdoba) y ninguno de ellos fue de los delanteros, ya que se anotaron en la red aquella noche Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

El Millonario necesita a sus delanteros, pero el próximo domingo ante Vélez no podrá contar con uno de los más determinantes: Facundo Colidio. Lo más probable es que inicien desde el arranque Maximiliano Salas y Sebastián Driussi ante el Fortín.

El año de los delanteros de River

No es un buen año en líneas generales para los atacantes de River. Los números así lo dejan reflejado: Borja marcó 8 goles en 48 partidos, Driussi hizo 10 en 33, Colidio anotó 9 en 46 y Salas -que llegó a mitad de año- convirtió 4 en 16. Quienes sí aportaron una cuota goleadora interesante fueron los volantes, especialmente Giuliano Galoppo.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Las bajas de River para visitar a Vélez

  • Lucas Martínez Quarta (acumulación de tarjetas)
  • Marcos Acuña (acumulación de tarjetas)
  • Facundo Colidio (lesionado)
  • Maximiliano Meza (lesionado)
  • Gonzalo Montiel (lesionado)
  • Matías Galarza Fonda (convocado a su selección)
  • Kevin Castaño (convocado a su selección)
Publicidad
Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera de River

ver también

Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera de River

¿Cómo podría formar River contra Vélez?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para visitar a Vélez el próximo domingo desde las 17 horas es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DATOS CLAVE

  • River jugará ante Vélez el próximo domingo por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura.
  • Facundo Colidio es baja por un desgarro sufrido el 2 de noviembre ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
  • River lleva cinco partidos donde solo marcó dos goles (ambos ante Talleres) y ninguno de ellos fue de sus delanteros.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
3 de Boca y 1 de River: los jugadores del fútbol argentino que tienen destino europeo, según Ander Herrera
Fútbol Argentino

3 de Boca y 1 de River: los jugadores del fútbol argentino que tienen destino europeo, según Ander Herrera

"Messi tiene más por perder que por ganar si juega el próximo Mundial"
Lionel Messi

"Messi tiene más por perder que por ganar si juega el próximo Mundial"

Lanzini: del paso fallido por River a la posibilidad de dejarlo sin Libertadore
River Plate

Lanzini: del paso fallido por River a la posibilidad de dejarlo sin Libertadore

Montiel, otra baja de River para visitar a Vélez
River Plate

Montiel, otra baja de River para visitar a Vélez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo