Sufre Gallardo en plena sequía goleadora de River: Colidio quedó casi descartado para visitar a Vélez

Atrás quedó la dura derrota en el Superclásico del pasado domingo. River se centra en el duelo del próximo domingo ante Vélez por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura en la que sabrá si clasifica a los octavos de final y cómo termina en la tabla anual, pensando en la clasificación a las copas internacionales del año que viene. Para este encuentro, Marcelo Gallardo tendrá varias bajas de peso, entre ellas se destaca la de Facundo Colidio, quien todavía no se recuperó del pequeño desgarro sufrido ante Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado 2 de noviembre.

River atraviesa una sequía goleadora importante: en los últimos cinco partidos marcó solamente dos goles (ante Talleres en la victoria por 2 a 0 en Córdoba) y ninguno de ellos fue de los delanteros, ya que se anotaron en la red aquella noche Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

El Millonario necesita a sus delanteros, pero el próximo domingo ante Vélez no podrá contar con uno de los más determinantes: Facundo Colidio. Lo más probable es que inicien desde el arranque Maximiliano Salas y Sebastián Driussi ante el Fortín.

El año de los delanteros de River

No es un buen año en líneas generales para los atacantes de River. Los números así lo dejan reflejado: Borja marcó 8 goles en 48 partidos, Driussi hizo 10 en 33, Colidio anotó 9 en 46 y Salas -que llegó a mitad de año- convirtió 4 en 16. Quienes sí aportaron una cuota goleadora interesante fueron los volantes, especialmente Giuliano Galoppo.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Las bajas de River para visitar a Vélez

Lucas Martínez Quarta (acumulación de tarjetas)

Marcos Acuña (acumulación de tarjetas)

Facundo Colidio (lesionado)

Maximiliano Meza (lesionado)

Gonzalo Montiel (lesionado)

Matías Galarza Fonda (convocado a su selección)

Kevin Castaño (convocado a su selección)

¿Cómo podría formar River contra Vélez?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para visitar a Vélez el próximo domingo desde las 17 horas es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

