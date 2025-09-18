Tras la derrota ante Palmeiras, la probable formación alternativa de River para enfrentar a Atlético Tucumán

En medio de la serie de Copa Libertadores ante Palmeiras, River viajará para enfrentarse a Atlético Tucumán por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en donde buscará con un equipo alternativo sumar una nueva victoria para asentarse como puntero de la tabla anual.

Para este duelo, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, piensa en muchas variantes para el XI titular, teniendo en cuenta que resguardará a la gran mayoría de sus titulares para viajar a Brasil, y que además no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, expulsado ante Estudiantes de La Plata.

Dentro de los cambios, el primero sería en el arco y Jeremías Ledesma podría volver a la titularidad, en lo que será su segundo partido en el Torneo Clausura, ya que también atajó frente a Godoy Cruz. En la defensa, podría volver a la línea de 4 y con variantes distintas las posiciones.

Con respecto al XI frente a Estudiantes, Fabricio Bustos se mantendrá en su lugar. La zaga central, estaría compuesta por Sebastián Boselli, quien regresaría a la titularidad, acompañado por Paulo Díaz, el reemplazante del expulsado Martínez Quarta, mientras que el lateral izquierdo sería Milton Casco.

Pasando a la mitad de la cancha, Giuliano Galoppo seguiría en la titularidad, al igual que Kevin Castaño. Los otros dos ocupantes serían Matías Galarza Fonda quien ingresaría por Enzo Pérez, y el juvenil Santiago Lencina reemplazaría a Nacho Fernández.

Finalmente, en la delantera también se esperan cambios. Sebastián Driussi, lesionado, y Maximiliano Salas, saldrían del XI titular para que ingresen Ian Subiabre y Miguel Ángel Borja. Facundo Colidio, por su parte, seguiría siendo suplente para jugar en Brasil desde el arranque.

La posible formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán

Así las cosas, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Santiago Lencina; Ian Subiabre y Miguel Borja.

Los juveniles de Reserva que viajarían para enfrentar a Atlético Tucumán

Según lo informado por el periodista Germán Balcarce, tres jugadores de la Reserva de Marcelo Escudero podrían ser citados para viajar a Tucumán. Los mismos son el central derecho Ulises Giménez, el marcador central zurdo Facundo González y el volante Agustín De La Cuesta.

