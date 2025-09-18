Es tendencia:
Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores

El Millonario cayó ante el Verdao en el Monumental y el próximo miércoles definirá la serie en San Pablo.

Por Lautaro Toschi

River enfrentó a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo jugaron un flojo primer tiempo y lo sufrieron en el resultado. De cara al segundo tiempo, con el partido 2 a 0 en contra, el Millonario mostró otra cara, logró descontar y todo se definirá el próximo miércoles en San Pablo. El Muñeco analizó el encuentro y contó qué fue lo que más le molestó. 

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego de la caída de River ante Palmeiras y reveló que el gol al comienzo del encuentro fue lo que más le molestó: “Te duele, molesta, porque en series como estas que se abran partidos así, no solamente molesta, sino que es un golpe psicológico importante con un rival que te lo hace sentir, pero ese partido que teníamos pensado se nos hizo un poco cuesta arriba por esa desatención que es mérito del rival porque tiene buenos cabeceador y no habernos podido acomodar rápidamente después de ese golpe”.  

Además, agregó: “Nos costó, tuvimos que esperar a la mitad para acomodar unas cosas, bajar el nerviosismo, el nivel emocional que habíamos sufrido y mostrar otra cara. Esto sucede y hay que tratar, en estas series que son muy al límite, tratar de que no pasen porque esos pequeños detalles hacen diferencia y golpean mucho”. 

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Gallardo ya piensa en la vuelta 

Por otro lado, el Muñeco se refirió a lo que debe mejorar River de cara a la revancha del próximo miércoles: “Actitudinal no lo creo porque los jugadores mostraron una versión diferente al primer tiempo, pero tampoco lo tomo como una cuestión actitudinal porque hay que reconocer cuando el rival te supera y no está mal hacerlo, no me parece que haya que ocultarlo, el rival fue superior a nosotros en esa mitad y nosotros en la segunda mitad.  

“Lamentablemente en esa mitad que fuimos superados, nos hicieron dos goles y nosotros no pudimos hacerlos cuando estuvimos mejor. Tenemos que agarrarnos de las cosas buenas que sucedieron en esa segunda mitad, corregir las malas que te ponen en una situación límite e ir con esperanzas a la revancha, mejorando claramente, y con una versión más agresiva desde el juego, no desde la actitud, para poder dar vuelta la serie”, completó Gallardo. 

lautaro toschi
Lautaro Toschi

