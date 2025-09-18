El mensaje de Kevin Castaño en plena madrugada tras la derrota de River ante Palmeiras: “Diestra victoriosa”

En el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River perdió 2 a 1 con Palmeiras en el Estadio Más Monumental, y es por eso que quedó complicado de cara a la revancha, ya que tendrá que salir a ganar en el estadio Allianz Parque de San Pablo.

Luego de este encuentro, en su cuenta de Instagram el mediocampista colombiano Kevin Castaño publicó un mensaje motivacional en horas de la madrugada. En el mismo, se mostró confiado con poder revertir la historia y clasificar a las semifinales del certamen continental.

“No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no te desalientes, pues yo soy tu Dios. Te fortaleceré, si te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa”, fue el mensaje religioso que el volante del Millonario subió luego de la una de la madrugada en sus redes sociales.

El posteo de Kevin Castaño.

De cara al partido de revancha, a pesar del regreso de Giuliano Galoppo tras cumplir con una fecha de suspensión por su expulsión ante Libertad de Paraguay, el colombiano tiene muchas chances de permanecer dentro del equipo titular debido al buen nivel que mostró en el complemento ante Palmeiras.

La ilusión de Nacho Fernández de cara a la revancha

“Sabemos que quedamos en desventajas, pero tenemos un equipo muy bueno y tenemos con qué ir a darlo vuelta en Brasil”, exclamó en ESPN el mediocampista de 35 años que es uno de los grandes referentes que tiene el plantel, y que buscó alentar a los fanáticos para que no bajen los brazos.

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

